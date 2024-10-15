В российской школе буфетчица избила ученицу из-за булочки

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В городе Стерлитамак в Башкирии буфетчица подралась с ученицей из-за не прошедшей оплаты за булочку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в школе №32. У девочки не прошла оплата за еду, но при этом средства с ее карты списались. Сначала ученица попросила вернуть деньги, однако, когда буфетчица ей отказала, школьница грубо ответила женщине, после чего завязался конфликт.
Внезапно работница столовой ударила девочку и попыталась схватить ее за волосы. Несовершеннолетняя тоже ударила женщину. Примечательно, что никто не попытался прекратить потасовку. Уточняется, что после конфликта сотрудницу буфета увезли в больницу: женщине стало плохо с сердцем.
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