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В российской школе буфетчица избила ученицу из-за булочки

В Башкирии буфетчица подралась с ученицей из-за не прошедшей оплаты за булочку
15 октября 2024, 12:07
Фото: iStock/senkaya

Фото: iStock/senkaya

В городе Стерлитамак в Башкирии буфетчица подралась с ученицей из-за не прошедшей оплаты за булочку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.


Инцидент произошел в школе №32. У девочки не прошла оплата за еду, но при этом средства с ее карты списались. Сначала ученица попросила вернуть деньги, однако, когда буфетчица ей отказала, школьница грубо ответила женщине, после чего завязался конфликт.

Внезапно работница столовой ударила девочку и попыталась схватить ее за волосы. Несовершеннолетняя тоже ударила женщину. Примечательно, что никто не попытался прекратить потасовку. Уточняется, что после конфликта сотрудницу буфета увезли в больницу: женщине стало плохо с сердцем.

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Названа основная причина покушения на ресторатора Мишачева в Москве
СК: деятельность потерпевшего могла стать причиной взрыва его авто в Москве
15 октября 2024, 12:10

Фото: iStock/Fedorovekb

Следствие считает, что взрыв машины ресторатора мог быть связан с предпринимательской деятельностью пострадавшего. Об этом сообщает столичный СК.
15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет.

«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что следователи сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных свидетелей и проводят необходимые обыски.

В результате взрыва пострадали трое человек. Среди них — бизнесмен Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, припаркованную рядом.

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#авто
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В Москве взорвали авто ресторатора: мотивы покушения, число жертв, подробности
15 октября 2024, 12:06

Фото: iStock/trikolor

Минувшим утром в Москве взорвали внедорожник владельца известных баров. Возможная причина покушения — разборки конкурентов. В результате ЧП ранения получил ребенок. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».

Взрыв автомобился в Москве: подробности


15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет. Сосед Мишачева, прогуливаясь с собакой, первым заметил подозрительный предмет на машине предпринимателя. Он сразу сообщил об этом Виктору, и они с соседом и сыном поспешили к автомобилю.

Когда бизнесмен попытался убрать пакет, раздался взрыв. По информации оперативных служб, мощность взрывного устройства не превышала 100 граммов в тротиловом эквиваленте.


Кто пострадал при взрыве


В результате взрыва пострадали трое человек. Среди них — бизнесмен Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, припаркованную рядом. У Мишачева сильно травмирована рука, у него открытый перелом, сосед получил осколочное ранение в бедро, а у ребенка — рассечение головы.

Фото: СК РФ по Москве/Сотрудники СК на месте взрыва автомобиля в Москве


Причины покушения на бизнесмена


По информации телеграм-канала Shot, СВУ на капот автомобиля Мишачева в Москве могли установить конкуренты. Профессиональная деятельность бизнесмена рассматривается как одна из версий произошедшего. Также стало известно, что предприниматель имел задолженность по зарплате перед своими работниками, сообщает портал Mash. Источник утверждает, что это могло стать причиной конфликтов между Мишачевым и его сотрудниками. В ближайшие дни планировалась встреча, на которой должны были обсуждаться вопросы выплаты зарплаты. Обе версии прорабатываются следователями.

Виктор Мишачев: что о нем известно


44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, пострадавшему при взрыве, принадлежит компания «Шейкер Групп», в которую входят бары под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясной ресторан «ГОВЯDИНА». Бизнесмен владеет долями в 13 компаниях, в основном связанными со сферой общепита.

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#взрыв
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#статьи
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Мужчина расстрелял детей напротив отделения полиции в Томске
15 октября 2024, 12:00

Фото: iStock/Motortion

В Томске неизвестный открыл огонь по детям, которые катались на самокатах напротив отделения полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».
По данным издания, группа детей каталась на самокатах рядом с домом на улице Вокзальной, 21, рядом с отделением полиции. В какой-то момент неизвестный мужчина открыл по ним огонь. При этом не уточняется, какое именно оружие использовал злоумышленник, также нет информации о ранении детей.

В УМВД по Томской области рассказали, что по факту происшествия началась проверка. Выясняются личности участников, а также устанавливаются все обстоятельства стрельбы.

Накануне сообщалось, что в Казани муж изнасилованной девушки выстрелил в лицо заключенному при освобождении из колонии.

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#происшествия
#старшеклассники
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В Курской области поймали преступника, выдававшего себя за военного
Смирнов: в Курской области задержали преступника, выдававшего себя за военного
15 октября 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В Курской области задержали преступника, который выдавал себя за военнослужащего. Об этом сообщил губернатор Александр Смирнов. По его данным, мужчину поймали на территории Рыльского района.
«В рамках действующего правового режима контртеррористической операции бойцы отряда «БАРС-Курск» несли службу совместно с нашими военными. В результате их общих действий был задержан мужчина, выдававший себя за военного», — написал он.
Смирнов отметил, что пойманный преступник находился в розыске. Сейчас его передали полиции для дальнейшего разбирательства.
«Спасибо нашим защитникам за слаженность в работе и преданность своему делу», — добавил курский губернатор.
Ранее сообщалось о задержании мошенников, которые выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат» и обманом смогли заработать на дорогой автомобиль. О подробностях произошедшего — в материале «Радио 1».

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#губернатор
#военные
#преступники
#курская область
#розыск
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Покупатели еще двух магазинов пожаловались на отравление зефиром
Mash: десятки покупателей из «Пятерочки» и «Перекрестка» отравились зефиром
15 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/ruzanna

Десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в составе сладости находился мальтитный сироп и мальтит. Десерт изготавливался на том же заводе, что и зефир «Классический» из «ВкусВилла».

Согласно информации источника, те, кто ел этот зефир, пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею.

Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью. Спустя некоторое время компания «ВкусВилл» опровергла информацию о массовом отравлении от этого зефира.

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#человек
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В Дагестане старшеклассники проломили голову подростку в школе и попали на видео
В Дербенте старшеклассники выманили подростка на 1 этаж и проломили ему голову
15 октября 2024, 10:26

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В городе Дербент старшеклассники проломили голову подростку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Дербент».
На опубликованных кадрах можно заметить, как группа молодых людей заманила школьника под лестницу, где его начали избивать. Согласно данным местных СМИ, пострадавшего девятиклассника заставили спуститься к старшекласснику Рашиду и нескольким его товарищам.




Уточняется, что в драке принимали участие 20 человек. Мать несовершеннолетнего пояснила, что ради избиения ее сына некоторые школьники залезли на дверь туалета. Причины произошедшего не раскрываются. Власти региона сообщили, что все виновные будут привлечены к ответственности.

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#драка
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Появились новые данные об автомобиле, который был взорван в Юго-Западном округе Москвы
Владельцем заминированного автомобиля в Москве оказался ресторатор Виктор
15 октября 2024, 10:22

Фото: iStock/Christiantdk

Китайский внедорожник, в который на улице Профсоюзной в Юго-Западном округе Москвы было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ), принадлежит 44-летнему московскому бизнесмену и ресторатору Виктору М. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что в результате взрыва владелец автомобиля потерял часть кисти и получил ранение ноги. По данным канала, после взрыва пострадавший ресторатор успел схватить своего ребенка и подняться на 15-й этаж дома, истекая кровью. Уже находясь в квартире, он вызвал скорую помощь.

Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы
Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы

Отмечается, что Виктор является совладельцем 13 компаний, большинство из которых связаны с ресторанным бизнесом. Помимо этого, стало известно, что бизнесмен владел долями в известных заведениях, таких как «Гадкий койот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге.

После происшествия мужчина был госпитализирован в НИИ Склифосовского для оказания медицинской помощи. В настоящее время бизнес-разборки рассматриваются как одна из основных версий мотива покушения на убийство. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

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#пострадавший
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#происшествия
#покушение
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Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы
15 октября 2024, 09:59

Фото: iStock/Alesmunt

В сети появились кадры последствий взрыва автомобиля в Юго-Западном округе Москвы, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «‎112».
Напомним, что на улице Профсоюзной в Юго-Западном округе Москвы сработало самодельное взрывное устройство в китайском внедорожнике Tank, которое было прикрыто детской пеленкой и находилось с водительской стороны. В результате взрыва пострадали трое человек, среди которых 6-летний ребенок.


По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. На месте подрыва работают эксперты.

На юго-западе Москвы взорвалась машина
На юго-западе Москвы взорвалась машина

До этого сообщалось, что прокуратура опубликовала видео спасения 46-летнего Михаила Пичугина, который два месяца провел в открытом море на катамаране «‎Байкат 470». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное происшествия
#покушение
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На юго-западе Москвы взорвалась машина
Mash: СВУ взорвалось в китайском внедорожнике Tank на юго-западе Москвы
15 октября 2024, 09:34

Фото: iStock/trikolor

СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике Tank на Профсоюзной улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что взрывное устройство, прикрытое детской пеленкой, находилось в пакете и было заложено со стороны водителя. Согласно информации СК, от взрыва пострадало 3 человека, в том числе и ребенок.

Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Им оказывается необходимая мединская помощь.

На месте работают экстренные службы и следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело («Покушение на убийство двух и более лиц»). Подробности подрыва выясняются.

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