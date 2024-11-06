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Совратившую 12-летнего школьника учительницу обвинили в еще одном преступлении

WITI: американская учительница изнасиловала школьников 12 и 14 лет
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В американском штате Висконсин учительница, которая была обвинена в изнасиловании 12-летнего мальчика, получила второе схожее обвинение, передает WITI.
В 2023 году сын учительницы Анны Марии Крокер решил устроить зимнюю ночевку с друзьями. Однако после того, как ребята легли спать, их ждала шокирующая сцена: ночью к одному из них подошла Крокер, совершенно голая. Пострадавший умолял женщину прекратить и пытался оттолкнуть ее от себя, но у него ничего не вышло — другие подростки могли лишь в ужасе наблюдать за происходящим.

Позже школьники сказали, что женщина была явно пьяна еще с начала вечера, вела себя странно и дико.



Ранее Крокер также обвинялась в изнасиловании ребенка до 13 лет и хранении детской порнографии, в чем она призналась.

Впоследствии следование узнало информацию о других тайных интимных фотографиях и видео Крокер, которыми она обменивалась с 14-летним подростком. По словам этого школьника, женщина совратила его и дело дошло до действий интимного характера.

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