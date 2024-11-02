«Молодые и горячие»: правила отбора на секс-вечеринки P. Diddy, режиссированные оргии и новые обвинения в деле рэпера

P. Diddy с дочерью (Фото: соцсети P. Diddy)
В середине сентября общественность всколыхнуло дело известного американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy). После продолжительного расследования, детали которого долго оставались в тайне, популярный исполнитель и продюсер оказался под серьезными обвинениями в рэкете, многократном сексуальном насилии и торговле людьми. На данный момент артист находится под арестом и ожидает вынесения приговора. Тем временем, в публичное пространство поступают ранее неизвестные детали — все больше свидетелей и звезд, когда-то близких к Комбсу, начинают делиться своими воспоминаниями и откровениями. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Правила отбора на секс-вечеринки P. Diddy.
P. Diddy (Фото: соцсети P. Diddy)
Недавно в интернете появилось заявление одного из бывших организаторов «белых вечеринок», которые проводились под покровительством P. Diddy. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, рассказал о том, как девушки попадали на эти мероприятия и по каким критериям они «отбирались».
О «белых вечеринках», центром которых всегда был Шон Комбс, в американском шоу-бизнесе говорили с самого начала. Начав свою карьеру в 1991 году, молодой продюсер быстро добился успеха и стремился заявить о себе на полную мощь.
Утвердившись на музыкальной арене, он начал устраивать масштабные мероприятия с алкоголем, танцами и запрещенными веществами. Вечеринки с белым дресс-кодом предназначались для того, чтобы начинающие звезды могли наладить полезные связи, в то время как «крупные фигуры» индустрии наслаждались вниманием и обществом молодых и услужливых гостей.
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Со временем элитные «фуршеты» для знаменитостей трансформировались в развратные заведения. В ходе расследования выяснилось, что на вечеринках P. Diddy происходили настоящие ужасы. Некоторые «гости» становились жертвами похищений и были принуждены к сексуальным актам под угрозами и шантажом. Были случаи жестоких изнасилований, когда в еду и напитки подмешивались наркотики. На мероприятиях постоянно велась видеосъемка, чтобы в случае возникновения проблем пострадавший не мог обратиться за помощью.
Отбор гостей проводился очень строго. Многие из них даже не подозревали о том, что их ждет, но тщательно готовились к вечерам, создавая образы и мечтая о приятном времяпрепровождении.
Организаторы, зная предпочтения своих покровителей, внимательно следили за внешним видом посетителей. Как стало известно, девушки весом более 63,5 килограмма не допускались на мероприятия. Об этом рассказал один из бывших сотрудников «белых вечеринок» P. Diddy, который работал с артистом в 2004-2005 годах. Он утверждает, что дамы, чей вес был больше установленного, разворачивались на входе, а тех, кто выглядел подозрительно, просили взвеситься на месте.
Кроме того, наряды должны были быть откровенными и провокационными. Закрытые образы, штаны и простая обувь не приветствовались.
«Никаких брюк. Никаких джинсов. Никакой обуви на плоской подошве. Каждая девушка должна была надеть вечернее платье, желательно очень короткое, чтобы лишь прикрывать ягодицы. Декольте должно было быть открытым, а обувь — на высоких шпильках. Исключений не было. Девушки должны были быть молодыми и горячими», — рассказал один из организаторов.
Единственное, что никогда не проверялось при входе на мероприятия — возраст гостей.
P. Diddy с участниками «Белой вечеринки» (Фото: соцсети P. Diddy)
Режиссированные оргии
В материалах дела следствия упоминается 16 случаев проведения вечеров Freak-Offs — тщательно организованных оргий, которые курировал сам Комбс. По последним данным, большинство зарегистрированных инцидентов происходило в особняках Нью-Йорка, Калифорнии и Флориды с 1998 по 2009 год.
Артист специально оборудовал свои дома для таких мероприятий: в комнатах находилось все необходимое для «безудержного веселья». Например, сменное постельное белье, различное оборудование для связывания, игрушки для взрослых и «целительные» капельницы для отрезвления.
Во время одного из обысков полиция обнаружила жесткие диски с гигабайтами непристойного видеоматериала и около тысячи бутылок детского масла, использующегося в качестве лубриканта.
«То, что происходило до двух часов ночи, меркнет по сравнению с тем, что происходило в пять утра. Эти вечеринки были известны своей дикостью. На них разрешалось все», — делился анонимный источник в беседе с Page Six.
Другой информатор рассказал, что Комбс обливал своих потенциальных жертв содержимым найденных флаконов, добавляя расслабляющий наркотик. Для полного контроля над «гостями» использовался так называемый «наркотик изнасилования», вызывающий сильное снотворное действие.
Жертвами становились дети и подростки
Жертвами Шона Комбса стали не только участники его вечеринок. Все больше людей сообщают о том, что подвергались насилию со стороны рэпера в разные периоды времени.
Обвинения начали поступать от певицы Кассандры Вентуры, бывшей девушки продюсера и его подчиненной. В 2023 году она подала на него иск, но дело быстро замяли, и она отозвала свое заявление. Однако в этом году в интернет попало шокирующее видео, на котором артист жестоко избивает исполнительницу. Это привлекло внимание правоохранительных органов, и множество жертв начали рассказывать о совершенных над ними преступлениях.
В короткий срок было подано около восьми судебных исков против P. Diddy. 1 октября этого года, после его задержания, в суд обратились примерно 120 пострадавших из шести американских штатов, обвиняющих артиста в различных правонарушениях, включая сексуальное насилие и побои.
Согласно информации, 25 обвинителей на момент инцидентов были несовершеннолетними, а самому младшему из них, по словам адвоката Тони Бузби, было всего девять лет.
Согласно данным издания People, двое мужчин также обвинили Комбса в том, что он накачивал их наркотиками и совершал над ними изнасилование в возрасте десяти и 17 лет. Один из истцов рассказал, что проходил прослушивание у P. Diddy в 2005 году, во время которого его доставили в отель, где рэпер напоил его газировкой с запрещенными веществами. Позже он утверждает, что артист угрожал его семье, если тот расскажет о произошедшем.
Ожидание приговора
На данный момент Шон Комбс продолжает бороться за свою невиновность. Недавно он подал иск против федеральных прокуроров США, утверждая, что они способствуют незаконной утечке информации.
Адвокаты рэпера заявляют, что распространение определенных фактов привело к «разрушительной» огласке, уничтожившей репутацию артиста. Они считают, что это может повлиять на дальнейшие решения присяжных и лишить их клиента права на справедливый суд.
Комбс уже в третий раз просит освободить его из тюрьмы под залог в 50 миллионов долларов, но все попытки оказались безуспешными. В ожидании судебного заседания ему придется оставаться в заключении как минимум до 5 мая 2025 года, после чего будет вынесен приговор, определяющий его дальнейшую судьбу.
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Анастасия Хохлова