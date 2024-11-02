«Молодые и горячие»: правила отбора на секс-вечеринки P. Diddy, режиссированные оргии и новые обвинения в деле рэпера

В середине сентября общественность всколыхнуло дело известного американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy). После продолжительного расследования, детали которого долго оставались в тайне, популярный исполнитель и продюсер оказался под серьезными обвинениями в рэкете, многократном сексуальном насилии и торговле людьми. На данный момент артист находится под арестом и ожидает вынесения приговора. Тем временем, в публичное пространство поступают ранее неизвестные детали — все больше свидетелей и звезд, когда-то близких к Комбсу, начинают делиться своими воспоминаниями и откровениями. Подробности читайте в материале «Радио 1».