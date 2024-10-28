AP: В США начали расследование фактов насилия в тюрьме, где сидит рэпер Diddy

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Различные американские федеральные агентства начали межведомственные расследования в тюрьме, где содержится скандальный рэп-исполнитель и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy.
Причиной стал разгул насилия в этом пенитенциарном заведении, передаёт информационное агентство The Associated Press. Эта тюрьма уже давно считается неблагополучной. Настоящие расследования вызваны растущего внимания к ней общественности из-за «ужасающих условий, разгула насилия и многочисленных смертей», указано в сообщении федералов, оказавшемся в распоряжении издания. Целью мероприятий указано поддержание безопасной среды как для сотрудников, так и для заключённых.
Комбс, выступавший также под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy, был взят под стражу в сентябре в городском суде Нью-Йорка. Это произошло после оглашения присяжными обвинений в адрес исполнителя в насилии и торговле людьми. До этого он также обвинялся в шантаже.
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