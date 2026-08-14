Учительницу обвинили в сексуальном насилии над учениками спустя 30 лет
В британском суде рассматривают дело 64-летней экс-учительницы химии, которую обвиняют в сексуальном насилии над учениками – спустя почти три десятилетия после событий. Об этом сообщает Daily Mail.
Первый потерпевший рассказал, что учительница лишила его девственности. Женщина вступала со школьником в интимную связь около 30 раз, при этом однажды она склонила его к близости в вагоне метро. Преподавательнице пришлось уволиться из школы, когда мать подростка заподозрила неладное и стала предъявлять ей претензии, указывая на неподобающее поведение.
Фигурантка отрицает все обвинения. В свою защиту Боуэн заявила, что в тот период якобы не могла заниматься сексом из-за вагинальной перегородки, которая причиняла ей боль.
Во время расследования правоохранители обнаружили второго пострадавшего. Он подтвердил, что стал жертвой в возрасте 14–15 лет. Чаще всего педагог приставала к мальчику во время обеденных перерывов.
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