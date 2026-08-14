Учительницу обвинили в сексуальном насилии над учениками спустя 30 лет

14 августа 2026, 03:15

Учительницу из Великобритании обвинили в растлении двух учеников спустя 30 лет

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В британском суде рассматривают дело 64-летней экс-учительницы химии, которую обвиняют в сексуальном насилии над учениками – спустя почти три десятилетия после событий. Об этом сообщает Daily Mail.