Стала известна личность невесты Торнике Квитатиани

13 августа 2026, 19:37

Избранницей певца Торнике Квитатиани оказалась 20-летняя грузинка Диана Кардава

Торнике Квитатиани (Фото: Instagram* / @toko_rocko)

Super выяснил личность девушки, которой Торнике Квитатиани сделал предложение. По информации издания, предполагаемой избранницей певца и мастера спорта по вольной борьбе стала 20-летняя грузинка Диана Кардава.