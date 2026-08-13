Стала известна личность невесты Торнике Квитатиани
Super выяснил личность девушки, которой Торнике Квитатиани сделал предложение. По информации издания, предполагаемой избранницей певца и мастера спорта по вольной борьбе стала 20-летняя грузинка Диана Кардава.
Ранее Квитатиани рассказывал в интервью «Алёне, Блин!», что между ним и возлюбленной 13 лет разницы. Диана родом из Калуги, сейчас живёт в Москве и учится в МГИМО на последнем курсе факультета международной журналистики.
Будущая невеста Торнике уже успела попробовать себя и на телевидении. В 2023 году, когда Диане было 17 лет, она стала участницей шоу «Кондитер». Девушка пришла на программу с японским десертом — так что с выбором свадебного торта, судя по всему, проблем возникнуть не должно.
Предложение Квитатиани решил сделать максимально романтичным. Когда Диана отдыхала вместе с мамой в Париже, певец неожиданно прилетел к ней и встал на одно колено. Таким образом, сюрприз с кольцом стал для девушки полной неожиданностью.
Свадьба пары пройдёт в традиционном грузинском стиле. На торжество планируют пригласить до 350 гостей.
Квитатиани уже успел публично подтвердить, что сделал предложение возлюбленной. Теперь поклонникам остаётся ждать свадьбы и официального появления Дианы рядом с будущим мужем.
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