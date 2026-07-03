Учительницу осудили за сексуальное насилие над 13-летним учеником

03 июля 2026, 19:11

В США учительнице дали 33 года тюрьмы за сексуальное насилие над учеником

Фото: iStock/NanoStockk

В Техасе бывшая учительница средней школы получила 33 года тюрьмы за сексуальное насилие над 13-летним учеником. Об этом сообщает телеканал Fox News.