Учительницу осудили за сексуальное насилие над 13-летним учеником
В Техасе бывшая учительница средней школы получила 33 года тюрьмы за сексуальное насилие над 13-летним учеником. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Присяжные округа Уэбб признали 30-летнюю Адриану Руллан виновной по трем статьям, включая продолжительное насилие над ребенком младше 14 лет. Вердикт вынесли после двухдневного разбирательства, в ходе которого прокуроры представили показания шести свидетелей, текстовые сообщения, фото- и видеоматериалы.
Потерпевший рассказал в суде, что пережитое насилие разрушило его дружбу и чувство собственного достоинства. Мать мальчика заявила, что у сына развились депрессия и тревожность, а также назвала подсудимую манипулятивной.
Расследование инициировали в ноябре 2023 года после обращения семьи в полицию. В телефоне жертвы нашли сообщения от педагога, которые подтвердили обвинения. При этом сама Руллан вину не признала.
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