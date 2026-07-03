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Жительница США обнаружила отрубленную руку с татуировками в озере

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Полиция штата Иллинойс, США, арестовала двух мужчин по обвинению в убийстве и расчленении 38-летнего Далуэйна Тернера, останки которого нашли в озере Маттун. Об этом сообщает WCIA.



Страшную находку сделала местная жительница Сэмми Флинн. 28 июня она вместе с отцом каталась на лодке по озеру и заметила в воде странный предмет. Мужчина принял его за дохлую рыбу, но женщина поняла, что это отрубленная человеческая рука с татуировками. После этого они вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители подтвердили, что семья нашла правый локоть мужчины. В ходе расследования полиция вышла на подозреваемых — 26-летнего Джеймса Адамса и 62-летнего Робина Тернера. Подробности дела пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что на кладбище в городе Кумуто (Республика Тринидад и Тобаго) обнаружили останки 50 младенцев и шести взрослых.

Лидия Пономарева

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