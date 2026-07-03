Жительница США обнаружила отрубленную руку с татуировками в озере

03 июля 2026, 19:00

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Полиция штата Иллинойс, США, арестовала двух мужчин по обвинению в убийстве и расчленении 38-летнего Далуэйна Тернера, останки которого нашли в озере Маттун. Об этом сообщает WCIA.