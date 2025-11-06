Учительницу приговорили к 15 годам тюрьмы за изнасилование нескольких школьников

06 ноября 2025, 08:12

WJTV: В США учительницу приговорили к 15 годам тюрьмы за совращение школьников

Фото: iStock/TheaDesign

В штате Миссисипи учительницу Джакалин Мур осудили за совращение нескольких школьников. Об этом сообщает WJTV.