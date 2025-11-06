Учительницу приговорили к 15 годам тюрьмы за изнасилование нескольких школьников
В штате Миссисипи учительницу Джакалин Мур осудили за совращение нескольких школьников. Об этом сообщает WJTV.
Суд признал ее виновной в изнасиловании ученика и сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. Разбирательство прошло 27 октября.
Мур работала в школьном округе Уэст-Таллахатчи. Полиция и ФБР провели расследование ее действий. Женщину приговорили к 25 годам лишения свободы, включая 15 лет тюремного заключения и последующий период надзора продолжительностью 10 лет после выхода на свободу.
Точное количество жертв учительницы остается неизвестным. Генеральный прокурор штата Линн Фитч отметил, что приговор должен принести облегчение пострадавшим и их родителям.
Читайте также: