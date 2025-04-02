Учительницу в Петербурге экс-возлюбленный начал шантажировать интимным видео

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
В Санкт-Петербурге учительница стала жертвой шантажа. Её бывший молодой человек угрожал девушке опубликовать видеозаписи их интимных встреч.
О таком низком и недостойном варианте мести со стороны человека, называющего себя мужчиной, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке». Сам он считал себя романтиком и сентиментально-поэтической натурой. Свои социальные сети наводнил кавер версиями «давящих слезу» песен в фортепьянном исполнении.
Однако ничего романтичного не осталось, когда он начал угрожать своей бывшей девушке разослать запись их любовных утех её несовершеннолетним ученикам. Чтобы этого не произошло, та должна была оговорить себя — признать душевнобольной.
Учительница и понятия не имела, что «утончённый интеллектуал» тайно записывает на видео их альковные утехи. На шантаж педагог не повелась и сообщила об угрозах в полицию. Сейчас она планирует написать на экс-любовника заявление и навсегда вычеркнуть его из своей жизни. А также, вполне возможно, на несколько лет избавить от подобных угроз потенциальных жертв.
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Однако ничего романтичного не осталось, когда он начал угрожать своей бывшей девушке разослать запись их любовных утех её несовершеннолетним ученикам. Чтобы этого не произошло, та должна была оговорить себя — признать душевнобольной.
Учительница и понятия не имела, что «утончённый интеллектуал» тайно записывает на видео их альковные утехи. На шантаж педагог не повелась и сообщила об угрозах в полицию. Сейчас она планирует написать на экс-любовника заявление и навсегда вычеркнуть его из своей жизни. А также, вполне возможно, на несколько лет избавить от подобных угроз потенциальных жертв.
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Александр Бойцов