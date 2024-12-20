Седокова «подсадила» Яниса на секс: что на самом деле стало причиной суицида экс-супруга певицы, измены и шантаж

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Российская певица Наталья Штурм поделилась мнением о причинах суицида бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. По ее словам, у мужчины была сильная сексуальная зависимость от Седоковой, что могло сыграть роль в его трагической смерти. О том, кто обвинил певицу в смерти супруга и как они жили на самом деле расскажет «Радио 1».
Седокова «подсадила» Яниса на секс
Певица Наталья Штурм заявила, что Анна «подсадила» Яниса на качественный секс, что для женщины является мощной привязкой к мужчине. Однако разрыв отношений иногда приводит к серьезным последствиям.
Певица также вспомнила, что Седокова сама упоминала о том, как они проводили много часов в интимной близости. По мнению Штурм, такое количество любовных утех может быть ненормальным. Она добавила, что проблемы, возникшие у Тиммы, могли требовать обращения к специалисту, приводит ее слова издание «МК».
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Непростая семейная жизнь
В сентябре Анна Седокова вновь объявила о расставании с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Это заявление стало одним из многих, поскольку, по словам певицы, они расходились уже около 20 раз.
Чтобы вернуть свою жену, баскетболист прилетел из США в Москву, но был отвергнут. Он начал атаковать Анну в социальных сетях, намекая на суицид и оставляя комментарии с датой своей предполагаемой смерти под ее постами. Но даже это не сработало. Он также пытался обвинить ее в меркантильности, утверждая, что она его бросила из-за финансовых трудностей.
Самоубийство Тиммы Яниса
Янис Тимма (Фото: соцсети)
На следующее утро после празднования своего дня рождения Седокова узнала, что угрозы экс-супруга стали реальностью. В то время, как артистка отмечала свое 42-летие, ее бывший муж совершил суицид в расположенном рядом с ее домом хостеле.
Измены и слежка за мужем
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию «Абзац» заявил, что причиной развода могли стать измены Тиммы. Ранее Анна прощала его похождения, но в какой-то момент это стало невыносимо. Она больше не могла закрывать на это глаза.
«Янис время от времени изменял. Анна долго терпела и делала вид, что ничего не происходит. Я знаю, что даже нанимала людей, чтобы следить за ним. Мне очень жаль Аню. Несмотря на развод, она по-настоящему его любила. У них были драматические отношения: они постоянно ругались, сходились и расходились», – отметил Дворцов.
По словам продюсера, Янис и Анна были очень близки и оба тяжело переживали проблемы в отношениях. Тимма не хотел разрыва брака. Хотя он и не был идеальным мужем, в его сердце все еще жила большая любовь к ней. Спортсмен и певица проводили много времени вместе, и, вероятно, он не собирался умирать, а хотел лишь привлечь к себе внимание.
История любви Седоковой и Яниса
Спортсмен и певица встретились в 2019 году на светском мероприятии. В то время Тимма был женат, и вместе с супругой Саной воспитывал годовалого сына Кристиана. Однако, встретив привлекательную звезду на открытии бара, баскетболист стал все меньше думать о своей семье.
Он начал ухаживать за Седоковой, проявляя интерес ненавязчиво. Например, он надел свитшот, подаренный в том же баре, и записал видео под песню Анны «Шантарам». Этот жест не остался незамеченным: звезда оценила и его талант, и внешность.
Супруга Яниса не могла смириться с предательством и открыто заявила о его измене. В социальных сетях она утверждала, что знала о романе уже полгода, в то время как муж уверял ее, что хочет сохранить брак. Когда он ушел, то заблокировал ее банковские карты, потребовал срочно подписать документы о разводе и выгнал из квартиры вместе с ребенком. Седокова также получила свою долю критики от соперницы.
В 2020 году, после роскошного предложения руки и сердца в Майами, пара отпраздновала свадьбу в «Барвиха Luxury Village».
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Почему Анну Седокову называют «черной вдовой»
Это обидное прозвище не раз звучало в контексте трагических событий в жизни артистки. Дело в том, что она уже не впервые оказывается в роли вдовы. Первый брак Анны состоялся в период ее большого успеха в «ВИА Гре». Ее избранником стал футболист Валентин Белькевич.
Когда Анна забеременела, ее муж начал вести разгульный образ жизни: пропадал ночами, не скрывая своих любовниц, и развлекался в клубах, в то время как покорная жена надеялась на его возвращение. Она боялась разводиться, так как мама убеждала ее, что с ребенком на руках она останется одна и никому не будет нужна. Оставалось лишь ждать или искать Белькевича по ночным заведениям.
После рождения дочери Седокова вновь обрела уверенность в себе и решилась подать на развод. Ради дочери они поддерживали добрые отношения. Футболисту было 42 года, когда он неожиданно скончался из-за тромба в 2014 году.
Хотя прошло много лет после их расставания, Анну все равно окрестили «черной вдовой». Череда драматических событий завершилась большой трагедией, от которой роковая Анна долго не сможет оправиться.
«Подарок» на Новый год
Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)
Мнения звезд российского шоу-бизнеса по поводу недавних событий разделились, и некоторые из них шокировали общественность своими высказываниями. Например, актриса Эвелина Бледанс утверждала, что Янис Тимма сделал Седоковой «подарок на Новый год», предполагая, что теперь у певицы будет больше предложений на корпоративы.
«Аня покажет свою новую пластику на похоронах и на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарный подарок к Новому году. Видимо, он сильно любил и в чем-то провинился. Теперь Аня будет везде, все корпоративы будут с ней», — заявила Бледанс в интервью с Дни.ру.
Эти слова вызвали шок у пользователей сети. Комментарии были полны недоумения и осуждения: «Как можно так говорить? У парня есть родители и близкие, для них это настоящая трагедия»; «Цинизм зашкаливает»; «Какой ужасный комментарий в такой страшной ситуации, не ожидала этого от актрисы»; «Ничего святого не осталось».
К критике присоединилась и юрист Екатерина Гордон, которая намекнула на странную реакцию близких спортсмена и выразила удивление по поводу высказываний Седоковой о жизни с Янисом.
«Вот ушел молодой парень Янис… Его близкие говорили, что "жили в аду", а не вспоминали о нем что-то хорошее… Удивительно, что акценты смещены. Как будто не важно, что рядом был глубоко несчастный человек, который так страдал, что решился на такой шаг», — отметила Гордон.
На защиту Анны Седоковой встала балерина Анастасия Волочкова, подчеркнув, что сейчас Анна нуждается в поддержке. Она призвала общественность не осуждать певицу и дать ей время пережить случившееся.
Новость о смерти Яниса Тиммы также затронула блогера Иду Галич, которая выразила соболезнования родителям спортсмена.
«Искренние соболезнования родителям, я знаю только его отца. Это ужасное горе, когда уходят такие молодые. Ане сил справиться с этим», — написала она в своем телеграм-канале.
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Однако вскоре Галич удалила пост, объяснив это тем, что увидела видеообращение Седоковой, в котором она просит не распространять информацию о смерти экс-супруга ради защиты своего маленького сына Гектора.
Тем временем пользователи сети начали требовать проверки Анны Седоковой по статье «Доведение до самоубийства». Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. Некоторые недоброжелатели утверждают, что певица довела экс-супруга до истерики, игнорировала его звонки и отказывалась общаться с ним после развода. В результате страницы Анны в соцсетях подверглись нападкам и проклятиям.
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