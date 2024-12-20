Седокова «подсадила» Яниса на секс: что на самом деле стало причиной суицида экс-супруга певицы, измены и шантаж

Российская певица Наталья Штурм поделилась мнением о причинах суицида бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. По ее словам, у мужчины была сильная сексуальная зависимость от Седоковой, что могло сыграть роль в его трагической смерти. О том, кто обвинил певицу в смерти супруга и как они жили на самом деле расскажет «Радио 1».