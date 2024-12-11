Учёные в Австралии из-за халатности потеряли 320 флаконов со смертельным вирусом

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Более 300 образцов смертельного вируса Хендра было утеряно в государственной лаборатории Квинсленда (Австралия). Это произошло из-за халатного и расхлябанного отношения к своим обязанностям сотрудников научного учреждения.
Об этом инциденте сообщило информационное агентство АВС со ссылкой на министра здравоохранения Австралии Тима Николлса. По его словам, потеря 323 образцов материалов исследования в лаборатории вирусологии произошла ещё в 2021 году. Помимо вируса Хендри, среди утерянных материалов были болезнетворные культуры лиссавируса и хантавируса.
Причиной этого стало серьёзное нарушение протоколов безопасности. Известно о пропаже стало только в августе 2023 года, когда сотрудники лаборатории не смогли объяснить, где находятся флаконы с вирусом. Как рассказал Николлс, вирусы просто поместили в работающую морозильную камеру без оформления каких-либо документов. В дальнейшем они могли быть изъяты из этого безопасного хранилища, просто утеряны либо каким-то другим образом не учтены.
Главный санитарный врач Австралии доктор Джон Джеррард сообщил, что риск для населения страны невелик. Дело в том, что указанные вирусы плохо выживают вне специально оборудованных камер с низкой температурой.
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Причиной этого стало серьёзное нарушение протоколов безопасности. Известно о пропаже стало только в августе 2023 года, когда сотрудники лаборатории не смогли объяснить, где находятся флаконы с вирусом. Как рассказал Николлс, вирусы просто поместили в работающую морозильную камеру без оформления каких-либо документов. В дальнейшем они могли быть изъяты из этого безопасного хранилища, просто утеряны либо каким-то другим образом не учтены.
Главный санитарный врач Австралии доктор Джон Джеррард сообщил, что риск для населения страны невелик. Дело в том, что указанные вирусы плохо выживают вне специально оборудованных камер с низкой температурой.
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Александр Бойцов