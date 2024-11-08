Вирус Коксаки зафиксирован в дошкольном учреждении Краснодара

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В одной из семей города Краснодар срезу двое детей заболели вирусом Коксаки. Мать маленьких пациентов рассказала о клинической картине заболевания в Telegram-канале «RT на русском».
Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Свое название они получили из-за того, что размножаются преимущественно в желудочно-кишечном тракте. Однако воспаление в органах пищеварительной системы энтеровирусы вызывают редко — как правило, они перемещаются по организму с кровью и инфицируют другие органы.
Симптомы вируса Коксаки приявляются в виде общего недомогания, лихорадки, появления сыпи из мелких пузырьков на руках, ногах, болью в горле, отказом от еды и питья. Заразиться вирусом можно как при прямом контакте с заболевшим, так и через предметы общего пользования. По словам мамы, инфицирование произошло в детском саду, который посящают ее дети.
Вирусом Коксаки чаще всего болеют дети до 10 лет. Из-за несовершенства иммунной системы дети являются более уязвимыми к данному патогену. Вирус легко распространяется при частом контакте с другими детьми в детских садах, школах, на игровых площадках.
Заболеть могут и взрослые. У них инфекция обычно протекает в более лёгкой форме и сопровождается симптомами, похожими на обычную простуду: повышением температуры тела, болью в горле. У пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом вирус может вызвать тяжёлое течение и опасные осложнения (воспаление сердечной мышцы, мозговых оболочек).
Для профилактики вирусной ифекции необходимо соблюдать правила личной гигиены, проводить термическую обработку продуктов, децизфекцию поверхностей и изолировать инфицированных пациентов.
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«Сначала кашель и насморк, затем сыпь на стопах, ладонях, во рту, температура до 38 градусов и рвота по ночам», — так описала симптомы вируса Коксаки Марина из Краснодара.
Симптомы вируса Коксаки приявляются в виде общего недомогания, лихорадки, появления сыпи из мелких пузырьков на руках, ногах, болью в горле, отказом от еды и питья. Заразиться вирусом можно как при прямом контакте с заболевшим, так и через предметы общего пользования. По словам мамы, инфицирование произошло в детском саду, который посящают ее дети.
«Дети заражают друг друга в саду — сейчас инфицированы минимум три ребёнка из группы», — утверждает мама малышей.
Вирусом Коксаки чаще всего болеют дети до 10 лет. Из-за несовершенства иммунной системы дети являются более уязвимыми к данному патогену. Вирус легко распространяется при частом контакте с другими детьми в детских садах, школах, на игровых площадках.
Заболеть могут и взрослые. У них инфекция обычно протекает в более лёгкой форме и сопровождается симптомами, похожими на обычную простуду: повышением температуры тела, болью в горле. У пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом вирус может вызвать тяжёлое течение и опасные осложнения (воспаление сердечной мышцы, мозговых оболочек).
Для профилактики вирусной ифекции необходимо соблюдать правила личной гигиены, проводить термическую обработку продуктов, децизфекцию поверхностей и изолировать инфицированных пациентов.
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Елена Генералова