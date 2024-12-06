Биолог Баранова сообщила о неизвестном вирусе, вызывающем кровоизлияния

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Симптомами неизвестного вируса, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго (ДРК), являются головная боль, покраснение глаз и симптомы, похожие на грипп. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По ее словам, в настоящее время неизвестно, стал ли причиной вспышки старый вирус или же новая инфекция. Баранова подчеркнула, что число летальных исходов из-за данного заболевания очень велико.
Накануне Роспотребнадзор, комментируя информацию о неизвестном вирусе в Конго, также отметил схожесть его симптомов с гриппом. В ведомстве заявили, что держат на контроле ситуацию с вирусом.
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