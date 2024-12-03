В Америке раскрыли происхождение коронавируса

Роль Роскомнадзора, как источника сбоев в сервисах российского интернета, сильно преувеличена на фоне новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, российский сегмент интернета стал настолько обширным, что установить точную причину того или иного сбоя практически невозможно.