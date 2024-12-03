В Америке раскрыли происхождение коронавируса

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Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования пришли к выводу, что COVID-19, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.
Согласно докладу подкомитета по коронавирусу палаты представителей, о котором сообщает РИА Новости, вирус, вероятно, возник в Уханьском институте вирусологии (WIV). Институт, по мнению законодателей, имеет историю исследований с недостаточным уровнем биологической безопасности.
В докладе приводятся аргументы в пользу лабораторной версии, включая биологические характеристики вируса, которые, как утверждается, не встречались в природе. Также отмечено, что первые случаи заболевания были зафиксированы осенью 2019 года среди сотрудников WIV, за несколько месяцев до вспышки на рынке диких животных в Ухане.
Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить. Подробности о вирусах, которые «бродят» по России, читайте в нашем материале.
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В докладе приводятся аргументы в пользу лабораторной версии, включая биологические характеристики вируса, которые, как утверждается, не встречались в природе. Также отмечено, что первые случаи заболевания были зафиксированы осенью 2019 года среди сотрудников WIV, за несколько месяцев до вспышки на рынке диких животных в Ухане.
«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань», — говорится в документах.В то же время американские и европейские ученые в статье, опубликованной в журнале Cell, утверждают, что первоисточником вируса стал рынок морепродуктов в Ухане, где незаконно продавались млекопитающие, способные переносить коронавирус, включая енотовидных собак и бамбуковых крыс. На западной части этого рынка зафиксировали первые случаи заражения.
Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить. Подробности о вирусах, которые «бродят» по России, читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева