Два землетрясения зафиксировали у Тайваня

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У восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. После подземных толчков угрозу цунами объявили для входящих в префектуру Окинава островов Японии.
Толчки зафиксированы в 02:58 и в 03:11 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье Тайваня, в 18 и в 11 километрах на юго-запад от города Хуалянь, в котором проживает более 350 тысяч человек. В настоящее время глубина эпицентра не определена.
По информации некоторых СМИ, после землетрясения несколько районов Тайваня оказались обесточены.
По данным телеканала TVBS, в городе Хуалянь после землетрясения несколько зданий были разрушены. Сведений о возможных пострадавших пока не поступало.
Ранее на юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации некоторых СМИ, после землетрясения несколько районов Тайваня оказались обесточены.
Ранее на юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак