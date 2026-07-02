«Удачная» находка в ₽150 тыс. обернулась для мужчины задержанием
В Москве сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в присвоении найденного кошелька с 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
По информации ведомства, 20-летний москвич во время поездки на электросамокате по Михалковской улице случайно обронил кошелек с крупной суммой денег. Находку заметил проходивший мимо мужчина, который забрал ее и скрылся.
Личность подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили с помощью записей камер видеонаблюдения. Мужчину, приехавшего из Ростовской области, задержали на той же улице, где нашелся кошелек.
Все похищенные 150 тыс. рублей полицейские изъяли и вернули владельцу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже. В качестве меры пресечения подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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