«Удачная» находка в ₽150 тыс. обернулась для мужчины задержанием

02 июля 2026, 13:35

Московские полицейские вернули гражданину ₽150 тыс.

Фото: istockphoto/Dzurag

В Москве сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в присвоении найденного кошелька с 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в столичном главке МВД.