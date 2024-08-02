Трое пострадавших от молнии в парке «Патриот» завершили лечение в больнице

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пострадавших от удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Трое пострадавших после удара молнией в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке выписаны из больницы с дальнейшими рекомендациями», – уточнили в министерстве «Интерфаксу».Инцидент произошёл 28 июля. Во время грозы молния ударила в группу людей в парке «Патриот» Один человек погиб, трое были госпитализированы. Состояние одного врачи оценивали как тяжёлое, ещё двоих – как средней степени тяжести.
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Лора Луганская