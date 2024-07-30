Россиянам напомнили, как избежать удара молнии

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Эксперт по безопасности Михаил Хохлов напомнил о мерах предосторожности при грозе и молнии.
Он отметил, что для того, чтобы избежать удара молнии при выходе из дома и выезде на природу следует изучить прогноз погоды, проверить наличие безопасных мест, не пользоваться мобильными телефонами и другими электроприборами во время грозы, не находиться в воде.
До этого министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов рассказал о состоянии мужчины, в которого попала молния.
Ранее сообщалось, что один из мужчин, в которых ударила молния в парке «Патриот», скончался.
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«Если человек находится на открытом пространстве в городской среде, нужно сразу уйти в убежище. Например, зайти в подъезд или в ближайший магазин. А на природе нужно найти низину и лечь на землю. Главное, чтобы в этом месте не было воды», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Хохлов.
До этого министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов рассказал о состоянии мужчины, в которого попала молния.
«Он чудом остался жив. На нём загорелась одежда, а цепочка на шее, куда пришелся разряд, сгорела. Мужчина получил ожоги. В данный момент он под наблюдением врачей и получает всё необходимое лечение», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.
Ранее сообщалось, что один из мужчин, в которых ударила молния в парке «Патриот», скончался.
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Мелисса Тимофеева