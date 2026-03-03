Удар стаканом и равнодушие персонала: туристке изуродовали лицо в ночном клубе
Отдых в ночном клубе Казани закончился для Надежды серьёзной травмой и долгим восстановлением. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Она приехала в город ради концерта любимой группы, а после выступления решила вместе с подругой продолжить вечер в одном из местных заведений. Однако вместо приятных впечатлений поездка обернулась больницей и судебными разбирательствами.
По словам Надежды, инцидент произошёл в туалете клуба. Там неизвестная девушка попыталась незаметно похитить её телефон. Когда пострадавшая буквально поймала незнакомку за руку, та начала отрицать произошедшее, а затем внезапно нанесла удар стеклянным стаканом прямо по лицу.Удар оказался серьёзным — на лице остался глубокий шрам.
Надежда утверждает, что помощь в заведении ей оказали минимальную: из средств первой помощи выдали только полотенце, а скорую помощь вызывать не спешили. Ситуацию усугубило поведение компании нападавшей. По словам пострадавшей, молодой человек девушки пытался её оправдывать, а сама предполагаемая злоумышленница кричала, что ей «ничего не будет» и записи с камер видеонаблюдения якобы могут исчезнуть.
Сейчас Надежда проходит болезненные медицинские процедуры, пытаясь минимизировать последствия травмы. Параллельно она намерена добиваться справедливости и привлечения виновных к ответственности.
