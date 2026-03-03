В Удмуртии выезд на встречку обернулся взрывом авто и гибелью пассажира
В Завьяловском районе Удмуртии столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария унесла жизнь человека.
Водитель леговушки Citroen C4 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Nissan Qashqai. От удара Citroen загорелся. В момент аварии в салоне автомобиля находились три человека.
Один человек погиб на месте происшествия. Водитель французского автомобиля и девочка-пассажир получили травмы, медики госпитализировали их. В машине Nissan никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности погибшего и пострадавших.
