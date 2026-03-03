В Удмуртии выезд на встречку обернулся взрывом авто и гибелью пассажира

03 марта 2026, 12:19

В ДТП с участием Citroen и Nissan в Завьяловском районе Удмуртии погиб человек

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария унесла жизнь человека.