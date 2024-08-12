Ударил бутылкой и расчленил: что произошло между украинцем и россиянкой в Перу на самом деле

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Гражданин Украины зверски расправился с россиянкой в Перу. Прибывшие на место правоохранители ужаснулись увиденному: тело женщины было расчленено, повсюду разбрызгана кровь. Известно, что у убитой были муж и дети. Что привело россиянку в Перу и каковы были мотивы убийства расскажет редакция «Радио 1».
Что известно об убитой в Перу россиянке
44-летняя россиянка Людмила Лазаренко из Владивостока была замужем и имела двоих детей. Длительное время женщина проживала с семьей в Таиланде, где имела собственный центр духовных практик. Несколько лет назад она познакомилась с Пепе Ордоньесом, основателем центра комплексного развития «Dos Mundos», в котором была убита восьмого августа.
Убийство россиянки в Перу
В центре так называемого интегрального развития «Dos Mundos» на севере Перу произошло жестокое убийство. Администрация заведения забила тревогу, когда услышала крики из номера, в котором находились мужчина и женщина. Когда стражи порядка ворвались в комнату, они обнаружили жуткую картину — женщина была убита, а ее тело расчленено.
Рядом с телом россиянки находился окровавленный мужчина. Он кидался на полицейских, пытался укусить их и угрожал самоубийством. Стражи порядка пришли к выводу, что убийца пребывает в невменяемом состоянии.
По информации портала Trome, задержанный нанес своей жертве удар бутылкой по голове, лишив ее возможности к сопротивлению, после чего расправился с беспомощной женщиной.
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Кем оказался убийца
Задержанным по подозрению в убийстве оказался 38-летний гражданин Украины Иван Кузьмин. В настоящее время устанавливается, в каких связях мужчина состоял с россиянкой и почему они оказались в одном номере. Позже глава учреждения «Dos Mundos» расскажет, что ранее уже видел женщину с Кузьменко вместе.
Употребление запрещенных веществ
Руководитель центра заверил правоохранителей, что в его заведении запрещено употреблять какие-либо психотропные вещества. Однако поведение и внешний вид украинца явно свидетельствуют о том, что он находится под воздействием какого-либо препарата. Предполагается, что мужчина мог употребить так называемую аяуаску. Отвар является шаманским атрибутом и используется индийскими племенами при обряде манинкари — «общение с духами».
По сути, сильнейший галлюциноген, психотический эффект от которого длится от 8 до 10 часов.
Странные детали в убийстве россиянки
В администрации центра сообщили, что россиянка должна была покинуть Перу около месяца назад, однако потеряла билет и попросила некоторое время пожить в учреждении. С похожей просьбой к руководству центра обратился и Кузьмин. Он не проходил никакого лечения, а лишь попросил временного пристанища до отъезда.
Могли ли Кузьмин и Лазаренко от кого-то скрываться, состояли ли они в романтических отношениях или их связывало пристрастие к запрещенным веществам, предстоит выяснить правоохранителям.
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Анастасия Хохлова