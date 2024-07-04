Казнил русских солдат и глумился над телами: как наемник из Португалии служил в ВСУ и позировал с убитыми пленными

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В зоне СВО уничтожен португальский наемник, участвовавший в военных действиях на стороне ВСУ, Рико Чавес. При жизни он неоднократно заявлял о своем желании расправляться с русскими, после чего вовсе опубликовал видеозапись, на которой позировал с телом бойца ВС РФ. О том, что еще известно об убийце из Португалии расскажет редакция «Радио 1».
Португалец Рико Чавес убил русского пленного
Рико Чавес из Маседу-ди-Кавалейруш прибыл на Украину для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Португалец числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». Члены группировки следуют нацистской идеологии, радикальным взглядам, имеют соответствующие татуировки и свастику.
Чавес совершил убийство российского пленного в 2022 году. Известно, что это не единственный случай казни безоружного солдата. Португалец принимал участие в убийствах русских военных, а позже глумился над обезображенными телами в соцсетях.
Наемник из Португалии ликвидирован в зоне СВО
Об уничтожении португальца Рико Чавеса сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале. Он также добавил, что наемник был известен своими жестокими расправами над бойцами РФ.
Прежде сообщалось, что в ходе боев за Красногоровку в ДНР российские бойцы ликвидировали группу колумбийских наемников. При этом исчезли иностранные убийцы еще в мае. Долгое время об их судьбе ничего не было известно. Предполагается, что именно тогда мог быть ликвидирован Чавес.
В Чехии судили наёмника, который воевал на стороне ВСУ
В ВСУ заметили наемников из 70 стран
ВСУ продолжают вербовать в свои ряды иностранных наемников. Соответствующая работа проводится в более чем 70 странах. Средний возраст прибывших воевать не превышает 20 лет. Прежде об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
На покинутых ВСУ позициях ВС РФ обнаруживают блокноты с записями на иностранных языках, иностранную валюту и т.д. По данным СК РФ в суд направлено 296 дел в отношении 458 украинских военных и наемников, 32 подсудимым назначено пожизненное лишение свободы.
Ряду фигурантов обвинения в наемничестве предъявлены заочно. Одним из таких является 28-летний гражданин Финляндии Топи Хухтала, который принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ с марта 2022 года по май 2024-го.
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Анастасия Хохлова