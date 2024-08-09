Наемник из Франции был уничтожен военными ВС РФ в Красногоровке при ударе по танку ВСУ

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Российская артиллерия нанесла удар по танку ВСУ, в результате чего был уничтожен военнослужащий из Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«В Красногоровке ударили по танку ВСУ. Одним из членов экипажа оказался военнослужащий из Франции. При ударе он был тяжело ранен», — отметил собеседник.
По его словам, французу была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако он умер от полученных травм.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр. Военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Икс» рассказал, что российская разведка отследила действия боевиков еще на правом берегу Днепра. Попытка высадки десанта была пресечена. Противник понес значительные потери. Украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок.
До этого минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском. По данным ведомства, он был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Все полученные разведывательные данные были проанализированы, военные приняли решение о точечном огневом воздействии по БК ВСУ. В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен.
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