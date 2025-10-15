Ударила кирпичом и запинала: российская школьница изувечила мужчину после отказа дать сигарету
В Петрозаводске несовершеннолетняя ударила мужчину кирпичом из-за сигареты. Об этом сам пострадавший рассказал в интервью «360.ru».
Сергей рассказал, что к нему на улице подошли две школьницы и попросили сигарету. Получив отказ, одна из девушек ударила мужчину кирпичом по голове. После этого потерпевший потерял сознание.
На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как местный житель падает на землю, после чего школьница начинает бить его ногами.
В результате мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали травмы головы и рёбер, а также рваную рану головы.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. При этом в ведомстве уточнили, что телесные повреждения получили двое мужчин. Как второй причастен к делу – не уточняется.
