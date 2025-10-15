Ударила кирпичом и запинала: российская школьница изувечила мужчину после отказа дать сигарету

15 октября 2025, 15:45

В Петрозаводске школьница ударила мужчину кирпичом после отказа дать сигарету

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петрозаводске несовершеннолетняя ударила мужчину кирпичом из-за сигареты. Об этом сам пострадавший рассказал в интервью «360.ru».