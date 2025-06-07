Туристка обнаружила бездыханного двухлетнего сына в бассейне на Ибице

07 июня 2025, 19:06

Cronica Balear: В бассейне на Ибице нашли бездыханного двухлетнего мальчика

Фото: istockphoto/digicomphoto

Своего двухлетнего сына нашла бездыханным в бассейне на испанской Ибице отдыхавшая там туристка. Об этом пишет Cronica Balear. По информации СМИ, речь идет о семье из Великобритании, которая отдыхала в Европе.