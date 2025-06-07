Туристка обнаружила бездыханного двухлетнего сына в бассейне на Ибице
Своего двухлетнего сына нашла бездыханным в бассейне на испанской Ибице отдыхавшая там туристка. Об этом пишет Cronica Balear. По информации СМИ, речь идет о семье из Великобритании, которая отдыхала в Европе.
Мать ребенка обратилась за помощью 6 июня. Спасатели пытались помочь ему до приезда медиков, но тщетно. Они проводили сердечно-легочную реанимацию в течение часа. К сожалению, маленького туриста не спасли.
Похожая трагедия произошла на Тенерифе, где мальчик в одиночку купался в бассейне, из которого не смог выбраться самостоятельно.
Ранее стало известно о гибели девушки в Бразилии после дегустации торта от тайного поклонника. Фигурантку уголовного дела задержали правоохранители. Она рассказала подробности преступления.
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