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Удовлетворял себя и наносил удары: нападение мигранта-онаниста на девушку в Екатеринбурге попало на камеру

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Октябрьском районе Екатеринбурга неизвестный мужчина напал на молодую девушку. Агрессивный незнакомец не только нанес жертве физические увечья, но и занимался самоудовлетворением на ее глазах. Подробности в материале «Радио 1».

Онанист напал на девушку в Екатеринбурге


Жительница многоквартирного дома, заметив мужчину, попыталась пройти мимо, чтобы избежать встречи с ним. Однако он преградил ей путь, заблокировав вход в подъезд. Все её попытки открыть дверь оказались тщетными, так как мужчина удерживал её ногой и телом.



В панике девушка набрала телефонный номер матери. Все, что девушка успела произнести в трубку: «Посмотри в окно».

В какой-то момент онанирующий мужчина начал наносить девушке удары по голове и телу. Потерявшая равновесие жертва упала на землю. Тогда извращенец попытался дотронуться до ее интимных мест, хватал за волосы и пытался повернуть к себе лицом.
Напавший на девушку онанист (Фото: кадр из записи с камеры домофона)

Остановить обезумевшего мужчину позволили крики матери пострадавшей, которая выбежала из подъезда на помощь дочери. С места преступления злоумышленник скрылся, его разыскивает полиция. Предположительно, на девушку напал выходец из Центральной Азии.

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#статьи
На Сицилии началось наводнение из-за ливней
14 ноября 2024, 13:10

Фото: istockphoto/ ChiccoDodiFC

На юге Италии, на Сицилии, произошло сильное наводнение из-за мощных ливней, информирует итальянский сайт метеоданных Ilmeteo.
Во вторник 12 ноября интенсивные дожди проходили на восточном побережье Сицилии. За семь часов выпало 500 миллиметров осадков — полтысячи литров на один квадратный метр земли. Вследствие этого реки вышли из берегов, вода затопила улицы города и дома. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Города Джиарре и Рипосто оказались в эпицентре разрушений.

Некоторые владельцы машин остались заперты в автомобилях из-за прибывавшей воды, спасателям пришлось вызволять водителей. В Ачи-Сант-Антонио посетители супермаркета были заблокированы внутри подтопленного здания. В Альтарелло жильцы с инвалидностью застряли на первом этаже дома, для их спасения использовали пожарную машину-амфибию.

В настоящий момент угроза миновала — буря переместилась в открытое море.

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Стало известно, когда восстановят рухнувший в Крыму мост
Аксенов: рухнувший на севере Крыма мост восстановят в 2025 году
14 ноября 2024, 12:50

Сергей Аксенов (Фото: kremlin.ru)

Рухнувший в Джанкойском районе на севере Крыма мост будет полностью восстановлен в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования – около 180 млн рублей», — заявил Аксенов в своем Telegram-канале.

Вечером 13 ноября в Крыму обрушился автомобильный мост, соединяющий села Изумрудное и Маслово на автодороге, ведущей в Джанкой. В момент инцидента на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно, что в результате ЧП есть пострадавшие.

По данным СК России, инцидент произошел в результате движения перегруженного большегруза. В связи с этим Крымское следственное управление начало проверку.

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В Москве электробус врезался в столб, три человека пострадали
14 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/ Sachkv

Три человека пострадали в аварии, которая произошла из-за столкновения электробуса со столбом, информирует Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Дорожно-транспортное-происшествие произошло на столичном Алтуфьевском шоссе недалеко от дома номер 50. Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя электробуса — поэтому он наехал на мачту городского освещения.

В результате столкновения пострадали три человека, один из которых — водитель транспортного средства. Сейчас на месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи и спасательная служба.

Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное ДТП с автобусом. В результате происшествия пострадало более 40 человек. Как отмечается, маршрутка перевернулась в Рас-Сидре на юге Синая. Среди пострадавших оказался 31 российский и украинский турист.

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Обрушение автомобильного моста в Крыму: реальные причины ЧП, число жертв и связь с ВСУ
14 ноября 2024, 11:10

Обрушенный мост в Крыму (Фото: тг-канал МЧС России)

Вечером 13 ноября в Крыму обрушился автомобильный мост, соединяющий села Изумрудное и Маслово на автодороге, ведущей в Джанкой. В момент инцидента на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно, что в результате ЧП есть пострадавшие. О причинах произошедшего расскажет «Радио 1».

Обрушение моста в Крыму 13 ноября: что известно


Информацию об обрушении моста на дороге Джанкой-Маслово первой озвучила глава местной администрации Инна Федоренко. Она призвала жителей сохранять спокойствие и сообщила, что для удобства граждан разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро. Федоренко также отметила, что на месте происшествия работают экстренные службы.


Причина обрушения моста


СК России назвал вероятную причину обрушения моста в Джанкойском районе. Инцидент произошел в результате движения перегруженного большегруза. В связи с этим Крымское следственное управление начало проверку.
«Запущена проверка по факту происшествия на автодороге Джанкой — Маслово, где обрушение моста произошло из-за движения перегруженного большегруза», — сообщается в официальном заявлении.

Сотрудники МЧС на месте обрушения моста в Крыму (Фото: тг-канал МЧС России)

Что известно о пострадавших и последствиях ЧП


По итогам медицинского обследования один из пострадавших был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым. Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, он отказался от госпитализации.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и изучают техническую документацию по мосту. В рамках проверки будет оцениваться состояние путепровода и его потенциальная аварийность. На месте работает руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова.

Перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены


Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно остановлены из-за обрушения моста. Восстановление движения планируется в течение суток, сообщили в Министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.

Возможная связь с ВСУ


Авторы телеграм-канала «Рыбарь» обратили внимание на то, что путепровод находился на трассе 35Н-293 (также известной как С-010722) и пересекал железную дорогу, ведущую из Джанкоя на север в направлении Новоалексеевки и Мелитополя.

Аналитики указали, что «как минимум на некоторое время» железная дорога будет закрыта. Они добавили, что утрата автодороги не станет серьезной проблемой для ВС РФ благодаря наличию дублирующих трасс и объездов, однако временное перекрытие железной дороги может создать определенные сложности.

Уточняется, что военная логистика на некоторое время будет нарушена, так как путь по единственной железнодорожной линии через Херсонскую область оказался перерезан. Теперь добраться по железной дороге можно только через Крымский мост и Керченскую переправу с паромом, которые сохраняют свою важность, подчеркивает «Рыбарь».

По мнению авторов канала, повреждение моста может быть намеренным актом ВСУ, однако эта версия официально не подтверждена.

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Названа причина обрушения моста в Крыму
Мост в Крыму обрушился из-за перегруженной фуры
14 ноября 2024, 11:10

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Мост в Крыму обрушился из-за перегруженной на почти 13 тонн фуры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на начальника пожарно-спасательного отряда ведомства по региону Сергея Сорокина.
По его словам, перед мостом был установлен специальный знак, указывающий максимальный груз, с которым можно выезжать на мост, – не более 18 тонн. При этом фура перевозила порядка 30 тонн, из-за чего и произошло обрушение.

«На данный момент проводятся работы по разбору завалов при помощи инженерной техники, а также восстановительного поезда... Легковой автомобиль мы уже убрали. Остался большегруз и бетонные плиты. Сил хватает, справляемся», – рассказал Сорокин.

13 ноября стало известно, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему, минимум два человека пострадали. Происшествие произошло на дороге Джанкой — Маслово. Когда мост обрушился, по нему ехала фура и легковой автомобиль — оба транспортных средства рухнули на железнодорожные пути.

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#происшествие
#мост
#автомобиль
#поезда
#фура
#информация
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В Нидерландах решившаяся на эвтаназию девушка передумала во время процедуры
14 ноября 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Mininyx Doodle

Молодая жительница Нидерландов решилась на эвтаназию, которую считала единственным выходом. Однако в последнюю минуту перед смертельной инъекцией она передумала.
Роми было всего 22 года и она много лет страдала от анорексии и клинической депрессии, сообщает The Times. Четыре года назад она стала убеждать свою семью и лечащего психиатра, что единственным способом избавления от страданий для неё остаётся добровольный уход из жизни.

Согласно законодательству Нидерландов, с 2001 года эвтаназия на добровольной основе проводится для пациентов, которые постоянно испытывают непереносимые физические или душевные страдания без какой-либо перспективы улучшения.

Процедуру должны были провести в одном из хосписов города Лейден. Роми уже лежала на больничной койке, а медсестра объясняла ей последовательность своих действий. По протоколу она в последний раз задала пациентке вопрос: «Вы уверены?». Почти в самый момент инъекции девушка внезапно отказалась и начала плакать. Процедуру отменили.

Позже Роми вернулась к мысли об эвтаназии. Ей даже была назначена повторная процедура, но после уговоров друзей, родных и психиатра она продолжила терапию и отменила инъекцию. Сейчас девушка живёт в Роттердаме в коммуне для людей с психическими трудностями. Два месяца назад она поступила на курсы педагогов. В одном из интервью Роми сказала, что теперь знает, что в конце тоннеля всегда есть свет.

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#эвтаназия
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Жена писателя-трансвестита до смерти избила отца ледорубом после победы Трампа
14 ноября 2024, 09:58

Фото: istockphoto/

Руководитель программы по разработке космических ракет и жена известного писателя-трансвестита Кори Берка до смерти избила отца ледорубом после победы Трампа на выборах президента США. Об этом информирует New York Post.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.

Отмечается, что 33-летняя американка была настолько потрясена результатами выборов, что напала на своего 67-летнего отца. Она повалила его на пол и несколько раз ударила ледорубом. После этого женщина разбила все окна в доме. Прибывшая полиция нашла ее улыбающейся и хлопающей в ладоши. Сначала она утверждала, что не знает, кто убил ее отца и разбил окна, но позже призналась в содеянном.

Она охарактеризовала произошедшее как акт освобождения, целью которого было привлечь внимание к проблемам в отношениях между отцами и детьми. По ее словам, их отношения с отцом были напряженными.

Ранее стало известно, что пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу
14 ноября 2024, 09:10

Фото: iStock/Nastco

В Балашихе 87-летняя пенсионерка Валентина Васильевна Гончарова скончалась в больнице после неудачного укола. Женщина была госпитализирована в неврологическое отделение ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» с проблемами с сосудами головного мозга. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Дочка погибшей рассказала, что медсестра пришла в палату, чтобы сделать пенсионерке укол в ягодицу. Пациентка сообщила, что эта сторона у неё вся исколота и сильно повреждена, она попросила сделать укол с другой стороны. Однако медсестра, по словам женщины, отказалась ждать, пока старушка перевернётся, и сделала инъекцию. В этот момент Валентина Васильевна закричала от боли. Позже выяснилось, что ей был поврежден седалищный нерв.

Отмечается, что ночью пенсионерка испытывала сильную боль, а на утро, пытаясь встать с кровати, упала и сломала бедро. После этого Гончарову перевели в травматологию, однако врач не осмотрел пациентку и сразу положил в палату. Дочка дважды обращалась к медицинскому персоналу с просьбой осмотреть её маму, но помощи не дождалась.

Соседки по палате сообщили, что состояние старушки ухудшалось: она становилась всё бледнее, у неё синели губы, Однако врачи не приходили. Только около 21:00 медсестра, пришедшая взять кровь, обнаружила, что Валентина Васильевна скончалась.

Дочь умершей пенсионерки Надежда обратилась с жалобами в различные инстанции и суд. Проверка Минздрава установила, что после перелома бабушку следовало перевести в отделение интенсивной терапии. Также выяснилось, что травматолог зафиксировал осмотр после смерти пациентки. Суд присудил компенсацию в размере 100 тысяч рублей, однако Надежда планирует подать апелляцию.

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В Подмосковье таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину
14 ноября 2024, 09:10

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

В Солнечногорском районе таксист выбросил из машины мужчину-инвалида, вернувшегося с специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Пострадавший, который получил травмы на фронте, сообщил, что наступил на мину, что привело к ампутации части стопы в одном из медицинских учреждений Донецка. По словам мужчины, во время поездки на такси возник конфликт с водителем. В результате ссоры таксист принял решение выбросить его из салона автомобиля.

Пострадавшего нашел на дороге другой водитель. Мужчина лежал на земле, укрытый курткой. На одной ноге у него был кроссовок, а на другой — окровавленный бинт. После оказания первой помощи пострадавший был госпитализирован.

Ранее стало известно, что российское правительство утвердило постановление о размере единовременной выплаты при получении участниками СВО ранений в зависимости от их тяжести.

До этого депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на спецоперацию. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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