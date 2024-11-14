Удовлетворял себя и наносил удары: нападение мигранта-онаниста на девушку в Екатеринбурге попало на камеру

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В Октябрьском районе Екатеринбурга неизвестный мужчина напал на молодую девушку. Агрессивный незнакомец не только нанес жертве физические увечья, но и занимался самоудовлетворением на ее глазах. Подробности в материале «Радио 1».
Онанист напал на девушку в Екатеринбурге
Жительница многоквартирного дома, заметив мужчину, попыталась пройти мимо, чтобы избежать встречи с ним. Однако он преградил ей путь, заблокировав вход в подъезд. Все её попытки открыть дверь оказались тщетными, так как мужчина удерживал её ногой и телом.
В панике девушка набрала телефонный номер матери. Все, что девушка успела произнести в трубку: «Посмотри в окно».
В какой-то момент онанирующий мужчина начал наносить девушке удары по голове и телу. Потерявшая равновесие жертва упала на землю. Тогда извращенец попытался дотронуться до ее интимных мест, хватал за волосы и пытался повернуть к себе лицом.
Напавший на девушку онанист (Фото: кадр из записи с камеры домофона)
Остановить обезумевшего мужчину позволили крики матери пострадавшей, которая выбежала из подъезда на помощь дочери. С места преступления злоумышленник скрылся, его разыскивает полиция. Предположительно, на девушку напал выходец из Центральной Азии.
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Анастасия Хохлова