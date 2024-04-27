Уехавшего полгода назад в лес на велосипеде россиянина нашли в шлюзах реки

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В районе города Шахунья в Нижегородской области обнаружены останки мужчины, пропавшего полгода назад, пишет Telegram-канал Ni Mash.
По данным издания, в сентябре 2023 года 54-летний россиянин уехал на велосипеде в лес с вещмешком и пропал. Поиски начались лишь через три недели после его исчезновения, когда его бывшая жена обратилась в полицию. Несмотря на усилия, мужчина так и не был найден, и в ноябре было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает канал, останки были опознаны сестрой пропавшего. При этом следы насилия на теле не были обнаружены, и причины смерти пока не установлены.
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Артем Кузьмин