Под Псковом нашли мёртвым пропавшего с детской площадки пятилетнего мальчика

Фото: istock / Yury Karamanenko
Пятилетней мальчик утонул в коллекторном колодце под Псковом. Об этом информирует МЧС России.
Трагедия произошла в деревне Лющик Псковской области. Ребёнок, оставшийся без присмотра родителей, ушел с детской площадки и провалился в яму. Через несколько часов тело мальчика обнаружил отец и извлек оттуда.
На данный момент обстоятельства трагического инцидента устанавливаются, на месте работают следователи.
Ранее сообщалось, что в одном из фитнес-клубов Казани семилетний ребёнок утонул в бассейне. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак