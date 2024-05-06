Уехавших из России экс-замминистра и журналиста повторно объявили в розыск

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МВД РФ повторно объявило в розыск экс-замминистра энергетики России Владимира Милова* и журналиста Александра Невзорова*, пишет Коммерсантъ.
Карточка с его инициалами появилась в базе данных ведомства. Статья, по которой он разыскивается, в базе не указана. В ноябре прошлого года суд заочно приговорил экс-замминистра к восьми годам колонии за фейки о российской армии.
В базе ведомства также повторно появилась карточка с именем журналиста Александра Невзорова*. В его карточке также нет информации о вменяемой статье. В марте 2022 года в отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков об армии.
В апреле этого года СК РФ возбудил в отношении журналиста дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.
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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
В базе ведомства также повторно появилась карточка с именем журналиста Александра Невзорова*. В его карточке также нет информации о вменяемой статье. В марте 2022 года в отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков об армии.
В апреле этого года СК РФ возбудил в отношении журналиста дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.
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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Алёна Самарева