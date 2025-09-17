Грузовик задавил своего водителя во время ремонта в Москве
В Москве водитель грузового автомобиля Mercedes погиб, будучи задавленным своим же автомобилем во время ремонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Трагический инцидент произошёл на дублёре Алтуфьевского шоссе в районе 14:30.
По предварительной информации, мужчина проводил работы на грузовике, как вдруг соскочил домкрат. В результате машина начала ехать и насмерть придавила водителя.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП во Владимирской области, где столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.
