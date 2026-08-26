Уфимец угрожает убийством бывшей девушке, ее ребенку и матери
Уфимец угрожает убийством бывшей девушке, ее ребенку и матери. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Елена С. сообщила, что рассталась с Ричардом в 2023 году. Его ревность и подозрения в измене стали причиной разрыва. С тех пор мужчина не оставляет россиянку в покое и угрожает ей.
В 2024 году во время очередного конфликта он отобрал у нее телефон, но из-за страха перед полицией женщина не стала обращаться в полицию. Позднее Ричард напал на нее возле школы, где учится их дочь. Правоохранители задерживали его на двое суток, но затем отпускали.
В марте 2026 года Ричард силой посадил Елену в машину в Уфе, вывез в лес и угрожал ей ножом. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством, но он до сих пор на свободе. После этого инцидента женщина переехала в другой город, но бывший партнер не остановился. Мужчина находит ее новые адреса, портит замок на двери квартиры и устраивает скандалы. Пострадавшая обратилась за помощью к правозащитникам.
Читайте также: