УФСБ: двух жителей Мариуполя задержали за оправдание терроризма

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В Мариуполе задержаны два местных жителя, которые подозреваются в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает УФСБ России по ДНР.
«В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций», — говорится в сообщении ведомства.
Также уточняется, что публикации касались и оправдания теракта на Крымском мосту в 2023 году.
УФСБ устанавливает пользователей соцсетей, которые причастны к публичному оправданию терроризма.
Накануне также стало известно, что силовики задержали в Курске жителя города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников спецоперации.
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