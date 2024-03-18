ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ России
Агент украинских спецслужб планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму с использованием самодельной жидкости, известной как «бандеросмузи», передает РИА Новости.
В видеоролике, опубликованном ФСБ, девушка, держа в руках бутылку с этой жидкостью, заявила о готовности к ее тестированию на следующий день. Также она выразила уверенность в успешном исходе эксперимента. В ролике также показано, как бутылка с горючей жидкостью воспламеняется на траве.
Подробности вербовки агента также были раскрыты. По её словам, она контактировала через Telegram с неизвестным лицом. Ей предложили участвовать в «деле в формате закладок». Изначально девушка подумала, что речь идет о доставке наркотиков, однако согласилась, когда ее заверили, что дело касается лишь распространения листовок и картинок.
Затем её попросили связаться с «высокопоставленным» лицом в Viber, которое оказалось представителем СБУ. В ответ на её требование подтверждения личности, этот человек записал видео в украинской военной форме, но без лица.
Ранее ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России 1999 года рождения, которая планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге по заданию украинских спецслужб. У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
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Подробности вербовки агента также были раскрыты. По её словам, она контактировала через Telegram с неизвестным лицом. Ей предложили участвовать в «деле в формате закладок». Изначально девушка подумала, что речь идет о доставке наркотиков, однако согласилась, когда ее заверили, что дело касается лишь распространения листовок и картинок.
Ранее ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России 1999 года рождения, которая планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге по заданию украинских спецслужб. У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
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Артем Кузьмин