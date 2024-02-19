В Астрахани нашли расчленённое женское тело, завёрнутое в простыни и пледы

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В Астрахани обнаружили части расчленённого тела женщины, об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре по региону.
«По предварительным данным, 19 февраля 2024 года вблизи жилого многоквартирного дома по улице Н. Островского обнаружены части трупа женщины», — сообщили в астраханском надзорном ведомстве.
При этом в Следственном комитете уточнили, что обнаруженные части тела были завёрнуты в простыни и пледы.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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