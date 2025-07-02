Уголовник из Екатеринбурга сжёг машину жены из-за раздела имущества

02 июля 2025, 14:27

Житель Екатеринбурга отомстил бывшей жене после развода и сжёг её машину

Фото: Istock/Baburkina

В Екатеринбурге 34-летний мужчина сжёг автомобиль бывшей супруги после развода. Органы правопорядка оперативно задержали злоумышленника и возбудили против него уголовное дело. Подробности происшествия сообщает пресс-группа УМВД Екатеринбурга.