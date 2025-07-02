Уголовник из Екатеринбурга сжёг машину жены из-за раздела имущества
В Екатеринбурге 34-летний мужчина сжёг автомобиль бывшей супруги после развода. Органы правопорядка оперативно задержали злоумышленника и возбудили против него уголовное дело. Подробности происшествия сообщает пресс-группа УМВД Екатеринбурга.
Инцидент случился поздним вечером 20 июня на улице Ключевской. Мужчина облил бензином капот припаркованного автомобиля и поджёг его. Пламя моментально охватило машину и уничтожило её. Позже 42-летняя женщина обратилась в дежурную часть ОП-9 с требованием найти бывшего мужа, который совершил поджог её седана.
Со слов потерпевшей стало известно, что из-за бракоразводного процесса, который состоялся 19 июля, её бывший муж остался недоволен решением о разделе имущества и отомстил бывшей жене поджогом.
Злоумышленника арестовали и будут судить по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. При этом, мужчина был судим уже девять раз.
Читайте также: