Уголовное дело возбудили в Петербурге после стрельбы на парковке ТЦ

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Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после того, как неизвестный выстрелил в мужчину на парковке торгового центра.
Все случилось на Коломяжском проспекте, у пострадавшего огнестрельное ранение, пишет пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство. Как следует из материалов уголовного дела, 14 мая около 16 часов неизвестный в ходе внезапно возникшего конфликта несколько раз выстрелил из оружия в 38-летнего мужчину.
Потерпевший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Стрелявшего ищут.
По данным супруги пострадавшего, водитель Porsche выстрелил в ее мужа из травматического пистолета.
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство. Как следует из материалов уголовного дела, 14 мая около 16 часов неизвестный в ходе внезапно возникшего конфликта несколько раз выстрелил из оружия в 38-летнего мужчину.
Потерпевший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Стрелявшего ищут.
По данным супруги пострадавшего, водитель Porsche выстрелил в ее мужа из травматического пистолета.
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Алёна Самарева