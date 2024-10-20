Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими в Домодедово

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Следственным управлением УМВД РФ по городу Домодедово Московской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-тоанспортного происшествия, в котором погибли пять человек.
Авария произошла 20 октября около 7:25 утра в районе 175-го километра автотрассы А-107, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Водитель 1999 года рождения на автомобиле Lada Priora не справился с управлением, после чего машина выехала на встречную полосу и на полной скорости врезалась в грузовик Scania.
Изувеченную отечественную машину сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что задняя часть автомобиля полностью отсутствует, также у машины нет крыши. По всей автостраде раскиданы части авто. По сути от транспортного средства осталась только правая часть корпуса. Водитель и четыре пассажира машины погибли. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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Александр Бойцов