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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими в Домодедово

20 октября 2024, 15:08
Фото: istockphoto/Anton Novikov

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Следственным управлением УМВД РФ по городу Домодедово Московской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-тоанспортного происшествия, в котором погибли пять человек.


Авария произошла 20 октября около 7:25 утра в районе 175-го километра автотрассы А-107, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Водитель 1999 года рождения на автомобиле Lada Priora не справился с управлением, после чего машина выехала на встречную полосу и на полной скорости врезалась в грузовик Scania.

Изувеченную отечественную машину сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что задняя часть автомобиля полностью отсутствует, также у машины нет крыши. По всей автостраде раскиданы части авто. По сути от транспортного средства осталась только правая часть корпуса. Водитель и четыре пассажира машины погибли. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Сотрудники МЧС тушат крупный пожар во Владимирской области — видео
Сотрудники МЧС тушат крупный пожар во Владимирской области
20 октября 2024, 12:10

В посёлке Ручей Ковровского района Владимирской области полыхает сильный пожар в производственном здании предприятия по изготовлению дверей. Огонь распространился уже на площади в 2,4 тысячи квадратных метров.
Возгорание возникло ранним утром, сообщает пресс-служба МЧС в официальном телеграм-канале. На месте работают 31 боец местной пожарно-спасательной части и 11 единиц специальной техники. Пока локализовать пожар не удаётся. Обсуждается вопрос о применении пожарного вертолёта МЧС.

По предварительным данным, пострадавших от огня и задымления нет, но информация ещё требует уточнения. Причины возникновения возгорания будут установлены специалистами и правоохранителями в ходе пожарно-технической экспертизы, которая будет назначена после того, как сотрудники МЧС справятся с огнём.

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Неизветный поджёг дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе
LRT: дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе подожгли, подозреваемого задержали
20 октября 2024, 12:01

Фото: iStock/Faustino Carmona Guerrero

Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе в воскресенье утром. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), ссылаясь на данные экстренных и правоохранительных служб.
Отмечается, что в 07:12 (совпадает с мск) поступило сообщение о работающей пожарной сигнализации в здании оборонного ведомства. На первом этаже произошло задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение неиспользуемой деревянной входной двери со стороны двора. Она была обожжена и деформирована. В 07:57 возгорание было ликвидировано.

Представитель полицейского департамента Рамунас Матонис сообщил о начале досудебного расследования в связи с проджогом. Также был задержан подозреваемый. Им оказался гражданин Литвы 1984 года рождения. В ходе задержания он вёл себя неадекватно.

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#пожар
#полиция
#задержание
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Пьяный мужчина случайно убил возлюбленную и лёг умирать рядом с ней
20 октября 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Backiris

Страшная история, замешанная на алкоголе, произошла в Еврейской автономной области. Нетрезвый мужчина из ревности случайно убил свою возлюбленную, после чего лёг ожидать смерти рядом с ней.
Однако ревнивый алкоголик выжил, сообщает телеграм-канал SHOT, после чего сам вызвал полицейских. Инцидент произошёл в селе Кирга Бииробиджанского района. Местные жители 41-летний Сергей и его 45-летняя дама сердца пригласили к себе домой друзей с целью как следует выпить и закусить в тёплой компании. После пирушки, сопровождавшейся обильной выпивкой, гости ушли.

Тут распалённому алкоголем мужчине некстати вспомнилось, что его любимая будто бы оказывала излишние знаки внимания одному из их приятелей. В приступе ревности он ударил женщину по лицу, та упала, из носа у неё потекла кровь. Потом глаза Татьяны закатились, она задышала тяжело и хрипло.

Опомнившись, Сергей пытался привести возлюбленную в чувство, делая ей искусственное дыхание и массаж сердца, но всё было тщетно. Женщина умерла. Мужик никак не подумал, что причиной её смерти мог быть один удар. Ему и раньше случалось поколачивать подругу, и всё обходилось несколькими синяками. Поэтому он решил, что та отравилась палёной водкой. А значит и его ждёт такой же конец. Тогда он лёг рядом с трупом и стал ждать смерти, но вместо этого просто уснул.

Когда Сергей проснулся и протрезвел, он сам вызвал полицейских и всё им рассказал. Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Невольный убийца задержан. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести. Новая статья будет значительно серьёзнее.

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#удар
#алкоголь
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Еще одно тело нашли после взрыва в доме в Кирсанове
Пятого погибшего нашли при разборе завалов после взрыва газа в Кирсанове
20 октября 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Backiris

Спасатели обнаружили еще одно тело во время разбора завалов после взрыва газа в Кирсанове, Тамбовской области. Это уже пятая жертва. Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
Взрыв, случившийся 19 октября в 4:55 утра на четвертом этаже многоквартирного дома, привел к разрушениям. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров приказал ввести режим ЧС. Все жители дома в Кирсанове теперь находятся в пунктах временного размещения.

Тамбовская прокуратура уже начала проверку по факту взрыва бытового газа. Кроме того, возбуждено уголовное дело. Ликвидация последствий обрушения продолжается.

Спасатели нашли тело пятой жертвы при разборе завалов на месте взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

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В Москве произошла утечка газа из-за повреждения газопровода
Газопровод повреждён на Мосфильмовской улице в Москве, утечка газа устранена
20 октября 2024, 11:16

Фото: iStock/tridland

В Москве на улице Мосфильмовская был повреждён газопровод при проведении работ частной строительной компанией. Утечку газа удалось оперативно устранить, сообщает АО «Мосгаз» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в центральную диспетчерскую АО «Мосгаз» поступило сообщение о повреждении газопровода в ходе строительных работ. На место оперативно выехала аварийно-спасательная пригада. Специалисты устранили утечку, отключения потребителей от газоснабжения не потребовалось. В результате инцидента угрозы для населения не последовало.

Однако в связи с произошедшим пришлось эвакуировать жителей близлежащего дома и посетителей поликлиники.

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#москва
#газ
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#работа
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Пять человек погибли в ДТП с фурой в Домодедове
20 октября 2024, 10:11

ДТП на 175-м км автодороги А-107 в Домодедове (фото: Telegram-канал ГУ МВД РФ по Московской области)

Пять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и фурой на автодороге А-107 в подмосковном Домодедове. Об этом ГУ МВД РФ по Московской области сообщило в своём официальном Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в воскресенье в 07:25 на 175-м километре трассы. По предварительной весрии, водитель 1999 года рождения, находящийся за рулём автомобиля Lada «Приора», выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком Scania.

В результате ДТП погиб сам водитель легковушки и четыре его пассажира.

В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. На данной участке трассы работают сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ). Движение на трассе затруднено, водителей призывают искать объездные пути.

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#подмосковье
#дтп
#автомобиль
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#домодедово
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В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми
МЧС: в Тульской области произошел пожар в доме с тремя детьми
20 октября 2024, 06:42

Фото: istockphoto/Distortion Media

Трое детей погибли при пожаре в доме в поселке Демидовка Тульской области. О происшествии сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Открытое горение ликвидировано на 48 квадратах. На месте работают 15 специалистов и 6 единиц техники», – отмечается в публикации.

Ранее 77 человек были эвакуированы после пожара в реабилитационном центре в Тюмени. В результате пожара пострадали шесть человек. Пострадавшие были доставлены в больницу. На тушение пожара, площадь которого составила 25 квадратных метров, были направлены 42 специалиста и 12 единиц техники от МЧС России.

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#пожар
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#мчс
#пожарные
#тульская область
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В Атлантическом океане сформировался новый ураган
20 октября 2024, 06:21

Фото: istockphoto/Zenobillis

В Атлантическом океане сформировался новый ураган под названием «Оскар», согласно данным, опубликованным на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).
Скорость ветра составляет около 36 метров в секунду. Центр заявил, что «Оскар» движется на запад со скоростью 19 километров в час. В то же время штормовое предупреждение не объявлялось.

Ранее ураган «Милтон» сформировался на западном побережье американского штата Флорида, недалеко от острова Сиеста-Ки. По данным центра, максимальная скорость ветра достигала 57 метров в секунду.

До этого Роскосмос опубликовал спутниковые снимки урагана «Милтон». На кадрах со спутника «Электро-Л» виден мощный вихрь, движущийся в сторону американского штата Флорида.

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#роскосмос
#погода
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МВД предупредило пользователей Telegram о новом вирусе
МВД России: пользователям Telegram начал приходить вирус под видом фотографий
20 октября 2024, 06:07

Фото: istock / Kenstocker

Пользователи мессенджера Telegram начали получать новые вирусы, которые можно найти в файлах, прикрепленных к сообщениям. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале управления МВД России по организации противодействия незаконному использованию информационно-коммуникационных технологий.
Утверждается, что в сообщениях якобы рассылаются подписанные файлы, которые побуждают жертв открыть их. Эти файлы подписаны как изображения, но имеют расширение APK.

В ведомстве подчеркнули, что в отличие от вредоносных программ, картинки не могут иметь такое расширение. Министерство предостерегло пользователей от загрузки этих файлов и призвало к осторожности.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троянский вирус, используемый для шпионажа за российскими пользователями Android.

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#telegram
#мвд
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