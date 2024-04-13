Уголовное дело возбуждено в отношении поджигателя администрации Владимирской области

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Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщило МВД России.
Ранее сообщалось, что местный житель бросил несколько «Коктейлей Молотова» в здание администрации и припаркованный рядом автомобиль. В результате произошедшего никто не пострадал. Поджигатель попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками УФСБ и Росгвардии.
Отмечается, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом.
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Анастасия Чинкова