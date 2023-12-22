Уголовное дело завели на владельца собак, напавшего на москвичку за замечание

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В отношении мужчины, напавшего на женщину за замечание о выгуле собак без намордников, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК РФ по городу Москве.
21 декабря в московском районе Гольяново женщина сделала замечание уроженцу Азербайджана за выгул доберманов без намордников. В ответ на это он напал на неё, повалил на землю и избил.
В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям о побоях и хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении мужчины, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь. Отмечается, что решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет 6 месяцев.
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В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям о побоях и хулиганстве.
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Анастасия Чинкова