Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Уголовное дело завели на владельца собак, напавшего на москвичку за замечание

Уголовное дело завели на владельца собак, напавшего на москвичку за замечание

СК завёл дело на владельца собак, напавшего на москвичку за замечание
22 декабря 2023, 13:32
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В отношении мужчины, напавшего на женщину за замечание о выгуле собак без намордников, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК РФ по городу Москве.
21 декабря в московском районе Гольяново женщина сделала замечание уроженцу Азербайджана за выгул доберманов без намордников. В ответ на это он напал на неё, повалил на землю и избил.

В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям о побоях и хулиганстве.


Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении мужчины, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь. Отмечается, что решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет 6 месяцев.

Читайте также:

Мужчина зарезал собственную мать в Москве

Задержаны члены ульяновской ОПГ, которые чуть не убили полицейского в кальянной

Восхваляемый Пригожиным боец арестован за заказное убийство в Турции
#москва
#избиение
#уголовное дело
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии студентку посадили под домашний арест за пересылку нюдсов 9-летнему мальчику
Студентке из Башкирии назначили домашний арес за пересылку нюдсов школьнику
22 декабря 2023, 12:59

Фото: istock / Asian

В Башкирии студентке запретили пользоваться телефоном после отправки нюдсов школьнику
Студентке из Приютова (Башкортостан), которая скидывала интимные фотографии третьекласснику, запретили пользоваться телефон. Девушка находится под домашним арестом.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 18-летняя Алина присылала «нюдсы» девятилетнему мальчику, звала его к себе в гости, чтобы выпивать, курить и заниматься сексом. Студентка даже виделась со школьником, их познакомил брат Алины.

Переписку обнаружила мама мальчика и обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

Под арестом студентка пробудет до 6 февраля.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге новорождённый, которого мать выбросила из окна, начал есть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге

Бельгийка погибла от падения новогодней елки

В Белгородской области женщину со сломанной ногой тащили до скорой на ватрушке

#телефон
#мама
#девушка
#студенты
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина зарезал собственную мать в Москве
22 декабря 2023, 12:41

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве мужчина убил собственную мать, нанеся ей несколько ножевых ударов. Об этом сообщает СК РФ по Бабушкинскому району столицы.
Согласно материалам дела, 21 декабря в квартире жилого дома на северо-востоке столицы обнаружено тело 77-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. В убийстве начали подозревать 55-летнего сына женщины. Его задержали и предъявили обвинение.

Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за убийство. Следствие готовит ходатайство для заключения подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь. Следствие установило, что в октябре 2020 года житель Санкт-Петербурга Максим Якубов поссорился со своей гражданской женой, избил её, а потом бросил их годовалую дочь об кафельный пол. От полученных травм девочка скончалась на месте. Якубов убедил сожительницу не сообщать о смерти ребёнка в полицию. Труп девочки мужчина спрятал в парке. В феврале 2021 года Якубов вновь поссорился с сожительницей, задушил её, а затем утопил в ванной.

Читайте также:

Мать погибшей девочки винит в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка»

Восхваляемый Пригожиным боец арестован за заказное убийство в Турции

Задержаны члены ульяновской ОПГ, которые чуть не убили полицейского в кальянной
#убийство
#труп
#обвинение
#мать
#следствие
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ассистентка Вина Дизеля обвинила его в изнасиловании
22 декабря 2023, 11:22

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Бывшая ассистентка актёра Вина Дизеля Аста Йонассон обвинила его в изнасиловании и подала соответствующий иск. Об этом сообщает Baza.
Девушка утверждает, что Дизель изнасиловал её еще осенью 2010 года в Лос-Анджелесе в отеле St. Regis. Откуда она должна была его вывести так, чтобы не заметили фотографы и журналисты. По ее словам, он схватил ее за запястья и затащил на кровать.

Через два часа после случившегося девушку уволила сестра Дизеля, утверждает Йонассон. В своем иске она заявила о дискриминации по половому признаку, а также умышленном причинении эмоционального расстройства и необоснованном увольнении.

Она утверждает, что «страдала и страдает от унижения, эмоционального стресса, душевной и физической боли». Подачу иска через такое продолжительное время после происшествия она объяснила тем, что ей ей помогло движение Me Too.

Читайте также:

Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер за изнасилование

Мужчина, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок

В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами
#подмосковье
#движение
#журналисты
#писатель
#происшествия
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии на 74-летнюю пенсионерку с пятого этажа упал матрас
22 декабря 2023, 11:13

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Башкирии на 74-летнюб пенсионерку упал выброшенный с пятого этажа матрас. Инцидент произошёл в поселке Чишмы.
Пожилая женщина шла в сторону железнодорожной станции под окнами общежития на Трактовой улице. В это время жильцы решили выбросить из окна на пятом этаже ненужный хлам, чтобы затем отнести его на помойку, сообщает издание «Вести - Башкортостан». Они договорились следить за тем, чтобы внизу не было прохожих, однако пенсионерку не заметили, когда выбрасывали тяжёлый матрас.

В результате пенсионерка попала в больницу с гематомами, сотрясением и ушибами. Лицо её представляет собой один большой синяк. После полученных травм она не может самостоятельно ходить и сейчас находится под постоянным присмотром медиков. Дочь пожилой женщины намеревается писать заявление в полицию.

Читайте также:

В Москве на женщину с годовалой дочкой упало стекло с 21-го этажа

В Москве на ученика во время урока рухнуло окно, у школьника сотрясение

В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
#пенсионерка
#женщина
#заявление
#станции
#общежитие
#башкирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области
22 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Свыше 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что авария произошла в пятницу утром в селе Ближнее Борисово. В результате столкновения пострадали пять человек.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

На месте работают сотрудники ГАИ и медицинские работники.

Ранее «Страховой дом ВСК» провёл исследование, результаты которого показали, что в этом году в аварии чаще всего попадали автомобили Lada (19%), Toyota (8%) и Hyundai (7%). Следом за ними идут автомобили таких марок, как Kia и Renault. В премиальном сегменте лидером стали машины Mercedes-Benz.

Читайте также:

В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек

Шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой и такси в Луганске

На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, который пьяным устроил смертельное ДТП
#авария
#дтп
#россия
#нижний новгород
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержаны члены ульяновской ОПГ, которые чуть не убили полицейского в кальянной
Хинштейн: СКР контролирует ситуацию с нападением на полицейского в Ульяновске
22 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с нападением бандитов на полицейского в Ульяновске. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Беспредельная ситуация с нападением группы уголовников на полицейского в Ульяновске — взята на контроль председателем СКР», - написал Хинтштейн.

По информации Shot, трое членов ульяновской ОПГ «Саплевские», которые чуть не убили полицейского в местной кальянной задержаны полицией.

Напомним, в Ульяновске члены организованной преступной группы избили в кальянной «Дуть» сотрудника полиции из-за сделанного замечания. Правоохранителю пришлось отстреливаться от напавших.

31-летний старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности местного уголовного розыска отдыхал в заведении с другом. Рядом сидела компании из трех мужчин и двух женщин. Около двух часов ночи официант сообщил гостям о закрытии заведения. Тогда компания начала оскорблять и угрожать ему. Полицейский сделал замечание.

Пьяные мужчины набросились на полицейского и его друга. Ему об голову разбили бутылку и пытались зарезать ножом, однако капитан смог спастись с помощью травматического пистолета.

У полицейского диагностирован перелом челюсти и многочисленные раны головы. Алкоголь в его крови не обнаружен. После оказания членам ОПГ медицинской помощи все трое были задержаны.

Читайте также:

Хинштейн высказался об избиении инвалида-участника СВО на парковке

Хинштейн: Главу самарского ГУ МЧС обвиняют в получении взяток на 25 млн рублей

Хинштейн призвал возбудить уголовное дело за порчу квартир питерских военкоров
#скр
#алкоголь
#контроль
#компании
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минздраве рассказали о состоянии детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер
Минздрав: у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер обнаружен грипп А, у 70 нашли ОРВИ
22 декабря 2023, 10:45

Фото: istock / gorodenkoff

У 16 детей, которые следовали на поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А. Еще у 70 ребят обнаружили ОРВИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. », — заявили в Минздраве.
Состояние семерых несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести.

Помимо этого, у 38 детей и 11 взрослых, которые сопровождали детей,не обнаружили никаких заболеваний. Сейчас они размещены в провизорном отделении.

Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».

Ранее в Совете Федерации отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге

Бельгийка погибла от падения новогодней елки

В Белгородской области женщину со сломанной ногой тащили до скорой на ватрушке

#инфекция
#грипп
#лечение
#орви
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Восхваляемый Пригожиным боец арестован за заказное убийство в Турции
В Петербурге арестовали бизнесмена Тютина за заказное убийство в Турции
22 декабря 2023, 10:11

Фото: istock / BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Александр Тютин, подозреваемый в организации убийства женщины, которая находилась в Турции. Об этом информирует издание «Фонтанка».
Известно, что в 2021 году Александра приговорили к 23 годам тюрьмы. Но он принял решения отправиться на спецоперацию, чтобы освободился от заключения. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин восхвалял Тютина и называл его «красавчиком».

«Оперативники отдела убийств ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к вечеру 21 декабря задержали 67-летнего бизнесмена Александра Тютина», — сообщает издание.
По данным Следственного комитета, к ним обратился знакомый бизнесмена. Он предложил Тютину деньги за убийство своей жены.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и нашли Александра. Они выяснили, что мужчина зарегистрирован в деревне Старое Поддубье — туда и отправились.

Читайте также:

В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге

Бельгийка погибла от падения новогодней елки

В Белгородской области женщину со сломанной ногой тащили до скорой на ватрушке
#убийство
#уголовное бизнесмен
#вагнер
#чвк
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой
Силовики пришли в московский клуб после «Почти голой вечеринки» Насти Ивлеевой
22 декабря 2023, 09:01

Dzurag

21 декабря сотрудники правоохранительных органов посетили московский клуб «Мутабор», где прошла «Почти голая вечеринка» с участием российских знаменитостей, организованная блогером Анастасией Ивлеевой.

Как сообщает телеграм-канал Shot, в клубе планировалось проведение второй части мероприятия, которую могли посетить все желающие. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, заведение проверяли на предмет пропаганды ЛГБТ*. Спустя час силовики собрали необходимые материалы.

​После проверки было разрешено ​пускать гостей. Некоторые посетители ​поделились, что после недавнего скандала им стало «страшновато» приходить в клуб. При входе в зведение сотрдуники охраны просили посетителей прикрыть оголенные ​части тела, если такие есть.

Ранее сообщалось, что Красноярский следователь случайно застала за воровством девушку, дело которой расследует. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге

Бельгийка погибла от падения новогодней елки

В Белгородской области женщину со сломанной ногой тащили до скорой на ватрушке


*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

#полиция
#проверки
#клуб
#мероприятия
#сотрудники
#лгбт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф