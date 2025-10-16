В Ленобласти задержали сотрудницу салона сотовой связи за продажу данных Украине
В Ленинградской области полиция задержала 21-летнюю работницу салона сотовой связи, которая за вознаграждение передавала персональные данные абонентов кураторам из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МВД России.
По данным ведомства, в сентябре 2025 года девушка, являясь специалистом офиса продаж мобильного оператора в Бокситогорске, на рабочем месте делала фотографии экрана монитора с абонентскими номерами, содержащими персональные данные граждан. Затем она через мессенджер передавала эти сведения за денежное вознаграждение своим кураторам.
Для конспирации злоумышленница использовала учётную запись начальницы офиса, что позволило ей получить доступ к базе данных.
Всего фигурантка передала сведения о 11 абонентах, получив по три тысячи рублей за каждого.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Следствие продолжается.
