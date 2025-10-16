В Ленобласти задержали сотрудницу салона сотовой связи за продажу данных Украине

16 октября 2025, 11:36

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Ленинградской области полиция задержала 21-летнюю работницу салона сотовой связи, которая за вознаграждение передавала персональные данные абонентов кураторам из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МВД России.