В Тюмени задержали мошенницу, выдававшую себя за суррогатную мать

16 октября 2025, 12:26

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

В Тюмени сотрудники полиции при поддержке спецназа Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в крупном мошенничестве под видом суррогатного материнства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.