В Тюмени задержали мошенницу, выдававшую себя за суррогатную мать
В Тюмени сотрудники полиции при поддержке спецназа Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в крупном мошенничестве под видом суррогатного материнства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Как оказалось, молодая женщина обманула не менее 20 семей, обещая им помочь с рождением детей. Потерпевшие переводили ей деньги на медицинские обследования и процедуры переноса эмбриона, однако тюменка под разными предлогами отказывалась от дальнейшего сотрудничества.
Расследование началось после обращения в полицию Симферополя — местный житель заявил, что заплатил мошеннице 340 тысяч рублей, но женщина так и не выполнила обещания. Правоохранители выяснили, что она находила клиентов через мессенджеры и соцсети.
Во время обысков у подозреваемой изъяли документы, банковские карты, а также телефон с доказательствами подделки чеков и медицинских справок. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, суд поместил её под домашний арест.
