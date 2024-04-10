Угрожавшего русским мигранта приговорили к пяти годам

Фото: iStock/BrianAJackson
Шугаиб Болатукаев, который устроил дебош в автобусе с угрозами русских, приговорён к пяти годам лишения свободы, пишет Mash.
Инцидент произошёл в январе 2022 года. Болатукаев, следуя в автобусе по улице Зои и Александра Космодемьянских, сначала потребовал высадить его посреди маршрута.
После отказал водителя, он начал оскорблять его и ударил несколько раз по входной двери. Другие пассажиры попытались успокоить Болатукаева, но тот начал угрожать им и оскорблять их по национальному признаку.
В результате дебошира задержали. Его обвиняют в хулиганстве и возбуждении ненависти по национальному признаку. Кроме этого, он заплатит штраф в размере 194 тысяч рублей.
Читайте также:
В Подмосковье за три месяца произошло более 50 ДТП по вине таксистов
Daily Mirror: контрацептив на шесть лет застрял в легочной артерии жительницы Британии
SHOT: Охранница, заставившая 14-летнего парня потрогать ее грудь, задержана в Подмосковье
После отказал водителя, он начал оскорблять его и ударил несколько раз по входной двери. Другие пассажиры попытались успокоить Болатукаева, но тот начал угрожать им и оскорблять их по национальному признаку.
В результате дебошира задержали. Его обвиняют в хулиганстве и возбуждении ненависти по национальному признаку. Кроме этого, он заплатит штраф в размере 194 тысяч рублей.
Читайте также:
В Подмосковье за три месяца произошло более 50 ДТП по вине таксистов
Daily Mirror: контрацептив на шесть лет застрял в легочной артерии жительницы Британии
SHOT: Охранница, заставившая 14-летнего парня потрогать ее грудь, задержана в Подмосковье
Алёна Самарева