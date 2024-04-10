Заставившую потрогать школьника свою грудь охранницу задержали в Подмосковье

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Охранница, которая заставила 14-летнего школьника потрогать ее грудь, задержана в Подмосковье, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, инцидент произошёл в городе Лосино-Петровский. Переписку 14-летнего школьника и 43-летней вахтёрши случайно нашла его мать.
Она незамедлительно обратилась в полицию. Школьник во всем сознался. Его мать рассказала, что сын познакомился с охранницей в феврале этого года. Женщина начала общаться с ним в соцсетях.
По словам подростка, он просил вахтёршу скидывать ему откровенные фото и видео, что она регулярно и делала. «Пара» встречалась на квартире, где вахтерша взяла руку парня и потрогала ей себя за грудь.
Женщину задержали, она во всём призналась. Из школы ее уволили, ей грозит срок.
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Она незамедлительно обратилась в полицию. Школьник во всем сознался. Его мать рассказала, что сын познакомился с охранницей в феврале этого года. Женщина начала общаться с ним в соцсетях.
По словам подростка, он просил вахтёршу скидывать ему откровенные фото и видео, что она регулярно и делала. «Пара» встречалась на квартире, где вахтерша взяла руку парня и потрогала ей себя за грудь.
Женщину задержали, она во всём призналась. Из школы ее уволили, ей грозит срок.
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Алёна Самарева