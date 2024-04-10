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Заставившую потрогать школьника свою грудь охранницу задержали в Подмосковье

SHOT: Охранница, заставившая 14-летнего парня потрогать ее грудь, задержана в Подмосковье
10 апреля 2024, 11:28
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

Охранница, которая заставила 14-летнего школьника потрогать ее грудь, задержана в Подмосковье, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, инцидент произошёл в городе Лосино-Петровский. Переписку 14-летнего школьника и 43-летней вахтёрши случайно нашла его мать.

Она незамедлительно обратилась в полицию. Школьник во всем сознался. Его мать рассказала, что сын познакомился с охранницей в феврале этого года. Женщина начала общаться с ним в соцсетях.



По словам подростка, он просил вахтёршу скидывать ему откровенные фото и видео, что она регулярно и делала. «Пара» встречалась на квартире, где вахтерша взяла руку парня и потрогала ей себя за грудь.

Женщину задержали, она во всём призналась. Из школы ее уволили, ей грозит срок.

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#подмосковье
#охрана
#подросток
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В Рузском округе в ходе земляных работ нашли около 40 боеприпасов времён ВОВ
10 апреля 2024, 11:09

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Почти 40 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили жители Рузского городского округа во время земляных работ, на место немедленно вызвали спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Тридцать семь боеприпасов было найдено в поле рядом с деревней Сафрониха Рузского округа. Прибывшие взрывотехники осмотрели опасную находку и определили, что это 45-миллиметровые артиллерийские снаряды», — говорится в сообщении.
Снаряды поместили в специальный контейнер и с соблюдением всех предосторожностей отвезли на безопасное расстояние от населённых пунктов. Там снаряды обезвредили в соответствии с инструкцией.

Ранее сообщалось, что на берегу реки Руза в Волоколамском городском округе была обнаружена 50-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны. Снаряд находился далеко от строений, поэтому его обезвредили на месте обнаружения.

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#рузский городской округ
#боеприпасы
#великая отечественная война
#спасатели
#мособлпожспас
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Записку с угрозой теракта нашли в «Крокус Сити Молле»
MK.RU: в «Крокус Сити Молле» нашли записку с сообщением о теракте
10 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/oliviaelisa92

В подмосковном торговом центре «Крокус Сити Молл» нашли записку с угрозой теракта в адрес экс-главы Белого дома Дональда Трампа, пишет MK.RU.
Как пишет издание, записка, адресованная Трампу, была найдена на рояле в одном из ресторанов торгового центра. В ней говорилось о халатном отношении арендодателей в ТЦ «Красногорск Плаза» к обязанностям и нарушении ими техники безопасности. По мнению автора сообщения, это может привести к теракту.

Правоохранительным органам удалось установить возможного автора записки — это 46-летний житель Красногорска. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооружённые боевики вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали около 550.

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#подмосковье
#россия
#теракт
#крокус сити холл
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В Подмосковье полицейские изъяли у жителя Петербурга более 40 кг наркотиков
10 апреля 2024, 09:05

Фото: iStock/oliviaelisa92

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Московской области у мужчины, остановленного для проверки документов в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчину остановили в ходе патрулирования у лесного массива вблизи деревни Пуговичино Ленинского округа. Он находился рядом со своей машиной и при общении с полицейскими вёл себя подозрительно, нервничал. В багажнике у мужчины полицейские нашли 13 брикетов с белым веществом», — говорится в сообщении.
Мужчину — 35-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга — задержали. Он рассказал, что кураторы послали его забрать крупную партию наркотиков из схрона, а потом распространить вещество через тайники-закладки.

По координатам, которые были в телефоне задержанного, полицейские нашли в лесу у города Видное Ленинского округа ещё два тайника, откуда изъяли ещё 30 брекетов с белым веществом. Общая масса изъятого составила 43 килограмма.

Эксперты исследовали содержимое трёх брекетов, это оказались наркотики мефедрон и эфедрон общим весом три килограмма. Остальные брекеты будут проверены в ходе дальнейшего следствия.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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#наркотики
#криминал
#ленинский городской округ
#полиция
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Троих детей-маугли нашли в подвале дома в Петербурге
10 апреля 2024, 09:04

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

В Санкт-Петербурге троих детей-маугли нашли в подвале дома, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, отец с тремя сыновьями в возрасте двух-шести лет жил в антисанитарных условиях в подвале дома в Санкт-Петербурге. Сейчас дети изъяты, проводится проверка.

Сигнал о возможном ненадлежащем воспитании детей, живущих в доме 14 по Московскому шоссе, поступило в полицию Петербурга во вторник. Сейчас дети проходят лечение в больнице.

Отца детей доставили в отдел полиции для разбирательства. Об инциденте проинформированы органы опеки, решение ​будет принято позже.

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#санкт-петербург
#отец
#дети
#арест
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Пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион
Российские системы ПВО уничтожили пять БПЛА над Брянской областью
10 апреля 2024, 08:43

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российская система ПВО обнаружила и перехватила пять дронов противника в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ пытались атаковать российский регион минувшей ночью. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по системе Николаева. Из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства. В регионе наблюдаются неполадки с электричеством.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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#беспилотник
#регион
#происшествия
#спецоперация
#всу
#вс рф
#пво
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Россиянина приговорили к заключению за попытку поджога военного аэродрома
Россиянина приговорили к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке
10 апреля 2024, 08:14

Фото: iStock/Michał Chodyra

Военный суд на девять лет осудил жителя Липецкой области за госизмену, сообщает ТАСС.
Мужчина намеревался примкнуть к легиону «Свобода России»* и осуществил попытку поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома. Фигуранта осудили на девять лет по статье за госизмену. Из назначенного диверсанту наказания, шесть лет он проведет в колонии строгого режима.
«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — сообщили в пресс-службе суда.
Прежде сообщалось, что суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
#суд
#приговор
#рф
#госизмена
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 11 сантиметров за два часа
Мэр Оренбурга: Уровень реки Урал превышает критическую отметку
10 апреля 2024, 00:01

Фото: МЧС России

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа поднялся на 11 см и составил 942 см, что значительно выше опасного уровня, сообщается в Telegram-канале мэра города.
Два часа назад было объявлено экстренное предупреждение из-за превышения на 1 см критического уровня в 930 см.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин объехал зону подтопления, заместитель мэра Алексей Кудинов также осмотрел потопляемые территории.

В мэрии сообщили, что вода продолжает прибывать. Заявок на эвакуацию пока не поступало.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей эвакуироваться из затопленных районов Оренбурга. В регионе подтоплено более 12 000 домов.

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#подтопление
#наводнение
#оренбургская область
#орск
#река
#паводок
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В Звериноголовском округе Курганской области принудительно эвакуируют жителей
09 апреля 2024, 21:50

Фото: iStock/maradek

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию населения из-за угрозы затопления жилых домов. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова.
«В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация», — написала Панкратова в своём Telegram-канале.



Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться. По его словам, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку и сейчас составляет 931 см.

По состоянию на 8 апреля в Оренбургской области в области подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков.

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#эвакуация
#telegram
#сво
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Оренбургский губернатор выпустил экстренное обращение к жителям подтопляемых районов
Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться
09 апреля 2024, 21:25

Фото: iStock/masterzphotois

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться.
По его словам, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку и сейчас составляет 931 см.

«Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал Паслер в своём Telegram-канале.

Утром 9 апреля президент России Владимир Путин после телефонного разговора с Паслером решил отправить в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Там он должен будет проинформировать жителей о том, как в регионе будут восстанавливать инфраструктуру, в том числе жильё и дороги. Речь идёт не только об установленных случаях утраты, но и о тех, которые еще предстоит установить.

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В Оренбургской области могут быть подтоплены ещё около 2000 домов

В Оренбургской области сообщили о более 10 тысячах затопленных домов
#дороги
#владимир путин
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#telegram
#сво
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