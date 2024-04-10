Застрявший в лёгочной артерии контрацептив едва не убил британку

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Застрявший на шесть лет в лёгочной артерии контрацептив едва не убил жительницу Британии, сообщает Daily Mirror.
Шесть лет назад 29-летняя Ребекка Харди установила в предплечье контрацептивный имплантат. Она забеспокоилось после того, как не смогла нащупать его под кожей. Однако врачи уверили ее: имплантат находится глубоко под кожей и переживать не стоит.
После истечения срока действия в 2021 году имплантат не смогли обнаружить, а через год его нашли в легочной артерии. Изделие ставило под угрозу репродуктивную функцию и жизнь женщины.
По словам врачей, удаление имплантата из артерии — опасная операция с вероятностью осложнений. Поэтому пациентка решила оставить все как есть.
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После истечения срока действия в 2021 году имплантат не смогли обнаружить, а через год его нашли в легочной артерии. Изделие ставило под угрозу репродуктивную функцию и жизнь женщины.
По словам врачей, удаление имплантата из артерии — опасная операция с вероятностью осложнений. Поэтому пациентка решила оставить все как есть.
«Что касается беременности, мне сказали, что я все еще смогу забеременеть, но для полного прекращения действия гормонов может потребоваться около восьми лет. Мне предложили помощь, если я когда-нибудь захочу снова родить», — сказала Харди.
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Алёна Самарева