Забитая пассажирами маршрутка врезалась в автобус в Москве, есть пострадавшие

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov
Маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что полностью загруженное пассажирами маршрутное такси на полной скорости врезалось в автобус.
В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.
После ДТП возникла длинная пробка из-за машин скорой помощи, которые следовали к месту происшествия.
Накануне вечером фура вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе в Краснодарском крае. По последним данным, погиб водитель пассажирского транспорта, ещё 29 человек пострадали.
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В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.
После ДТП возникла длинная пробка из-за машин скорой помощи, которые следовали к месту происшествия.
Накануне вечером фура вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе в Краснодарском крае. По последним данным, погиб водитель пассажирского транспорта, ещё 29 человек пострадали.
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Анастасия Чинкова