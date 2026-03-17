Угрожавшую сотрудникам ПВЗ оружием женщину задержали в Москве

17 марта 2026, 12:57

МВД сообщило о задержании в Москве угрожавшей сотрудникам ПВЗ оружием женщины

Женщина в Москве угрожала сотрудникам пункта выдачи заказов и салона связи предметом, похожим на пистолет, требуя выдать ей деньги. Подозреваемую задержали, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.