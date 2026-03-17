Угрожавшую сотрудникам ПВЗ оружием женщину задержали в Москве
Женщина в Москве угрожала сотрудникам пункта выдачи заказов и салона связи предметом, похожим на пистолет, требуя выдать ей деньги. Подозреваемую задержали, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.
По предварительным данным, вечером она пришла в пункт выдачи на Волгоградском проспекте, подошла к стойке и достала из пакета предмет, внешне напоминающий пистолет, направив его на работника и потребовав наличные. Получив отказ, злоумышленница попыталась забрать деньги у сотрудника отделения связи, расположенного в том же помещении. После повторного отказа и предупреждения о вызове полиции она скрылась.
Полицейские установили личность нападавшей и в течение суток задержали 35-летнюю женщину на улице Юных Ленинцев. Как выяснилось, она находилась в федеральном розыске по другому производству, открытому в Санкт-Петербурге.
Возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемой предъявили обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
