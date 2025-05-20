Единственную картину Паши Техника продали за 126 тысяч долларов

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
Картину рэпера Паши Техника продали Дмитрию Князеву за 126 500 долларов на всероссийской выставке PAF.
«Легенда» является единственной работой Паши Техника. Она была создана в соавторстве с современным художником Игорем Исполиным. Картина должна была стать частью серии работ, однако так и осталась первой и последней.
Полотно хранилось в частной коллекции Игоря Исполина и выставлялось как моноэкспозиция, а теперь принадлежит Дмитрию Князеву. Отметим, что ярмарка современного искусства Port Art Fair (PAF) проходила с 15 по 18 мая в пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге.
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Полотно хранилось в частной коллекции Игоря Исполина и выставлялось как моноэкспозиция, а теперь принадлежит Дмитрию Князеву. Отметим, что ярмарка современного искусства Port Art Fair (PAF) проходила с 15 по 18 мая в пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова