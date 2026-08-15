Украденные картины Ренуара, Сезанна и Матисса вернули в музей
Итальянские карабинеры обнаружили три живописных полотна, пропавших в конце марта из музея фонда Маньяни-Рокка (Fondazione Magnani Rocca), расположенного в Траверсетоло. Об успешной операции правоохранители сообщили 14 августа на официальном сайте ведомства.
Среди возвращённых в музей ценностей — «Натюрморт с тарелкой вишен» Поля Сезанна, оцениваемый примерно в шесть миллионов евро, и работа Пьера-Огюста Ренуара «Рыбы», чья стоимость достигает трех миллионов евро. Также полиции удалось найти полотно Анри Матисса «Одалиска на террасе» — его цена скромнее, около 20 тысяч евро.
Дерзкое ограбление произошло в ночь на 23 марта. Неизвестные проникли на виллу под Пармой, предварительно перепилив прутья задней калитки.
Злоумышленникам потребовалось всего несколько минут, чтобы снять со стен три картины и бесследно исчезнуть. Теперь же, благодаря усилиям карабинеров, шедевры вернулись в фонд музея.
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