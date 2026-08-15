Украденные картины Ренуара, Сезанна и Матисса вернули в музей

15 августа 2026, 19:11

Украденные картины Ренуара, Сезанна и Матисса вернулись в музей в Траверсетоло

Фото: istockphoto/VvoeVale

Итальянские карабинеры обнаружили три живописных полотна, пропавших в конце марта из музея фонда Маньяни-Рокка (Fondazione Magnani Rocca), расположенного в Траверсетоло. Об успешной операции правоохранители сообщили 14 августа на официальном сайте ведомства.