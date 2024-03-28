Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу после ударов по инфраструктуре

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Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении миссии Украины в альянсе в социальной сети Х.
Сообщается, что на встрече присутствовали послы стран Североатлантического альянса. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о последствиях российских ударов и призвал передать украинской стороне больше систем ПВО и боеприпасов для них.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине.
Напомним, удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить в октябре 2022 года — через несколько дней после теракта на Крымском мосту. 22 марта текущего года ВС РФ нанесли массированный удар по украинской энергосистеме. В Киеве данную атаку назвали самой масштабной за последнее время.
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Екатерина Коршунова